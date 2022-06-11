Алексей Никитин признан лучшим игроком «Уфы» в мае

Защитник Алексей Никитин признан лучшим игроком «Уфы» в мае по версии болельщиков, информирует пресс-служба клуба.

30-летний центральный защитник в голосовании набрал 37% от общих голосов. Второе место в голосовании занял 21-летний нападающий Гамид Агаларов (30%), третье — 26-летний проузащитник Владислав Камилов (16%).

В прошедшем сезоне капитан «Уфы» Никитин провел за клуб 27 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.

Башкирский клуб уступил по сумме двух встреч в стыковых матчах «Оренбургу» (2:2, 1:2) и вылетел в Олимп ФНЛ.