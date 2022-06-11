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Алексей Никитин признан лучшим игроком «Уфы» в мае

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Защитник Алексей Никитин признан лучшим игроком «Уфы» в мае по версии болельщиков, информирует пресс-служба клуба.

30-летний центральный защитник в голосовании набрал 37% от общих голосов. Второе место в голосовании занял 21-летний нападающий Гамид Агаларов (30%), третье — 26-летний проузащитник Владислав Камилов (16%).

В прошедшем сезоне капитан «Уфы» Никитин провел за клуб 27 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.

Башкирский клуб уступил по сумме двух встреч в стыковых матчах «Оренбургу» (2:2, 1:2) и вылетел в Олимп ФНЛ.

Источник: https://www.fcufa.pro/news-new/aleksej-nikitin-betboom-luchshij-igrok-fk-ufa-v-mae
Алексей Никитин
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ФК Уфа
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4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
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 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
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21.05 17:00
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 0 : 1
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 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
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 2 : 1
21.05 17:00
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

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