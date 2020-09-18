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«Хочу блевать от футбола». Рыжиков объяснил, зачем перешел в «Тамбов»

23:22
Сергей Рыжиков. Фото ФК "Тамбов"
Сергей Рыжиков. Фото ФК "Тамбов"
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Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков в интервью gol.ru рассказал, как принял решение продолжить карьеру этим летом. Голкипер после двух сезонов покинул «Крылья Советов» и в 39 лет подписал контракт с «Тамбовом». 19 сентября ему исполнится 40.

— Вам часто говорят друзья или близкие: «Сергей, да хорош уже, заканчивай»?

— Ни разу. Никто. Очень сильно обижусь на того человека, кто это скажет. Об этом может сказать только человек, который видит меня. Например, тренер вратарей. Придет и скажет: «Серый, давай поговорим. Ну, ты не дотягиваешь уже. Вот тот мяч, который ты вчера достал, сегодня уже не достаешь».

Тогда я, может быть, задумаюсь. И то скажу: «Владимирович, иди-ка ты. Пока я прыгаю, я буду прыгать. Не здесь, так в другом месте». Родственники меня не видят и знают: если я скажу «хватит» — значит, хватит. Я все этому делу отдал.

Когда в «Тамбов» перешел, ребята спрашивали: «Серый, нахрена тебе это надо? У тебя все уже есть». Сказал: «Хочу блевать от футбола. Просто блевать». Сейчас у меня этого нет. Пока есть хорошее насыщение организма. Или если Маша скажет: «Сережа, мы не справляемся без тебя. Или вернись в «Рубин», или заканчивай». Тогда подумаю.

Дополнительная информация:

https://gol.ru/materials/6259-intervu-ryzikov

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