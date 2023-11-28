Хлусевич объяснил неудачные результаты «Спартака» в первом круге РПЛ

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич в интервью «СЭ» высказался о результатах команды в текущем сезоне РПЛ.

— В РПЛ начался второй круг. Как оценишь промежуточный результат «Спартака»?

— «Спартак» всегда должен быть на первом месте. Такая большая команда обязана бороться за чемпионство.

— Почему не получается сейчас?

— Мы работаем над этим. Много разговариваем, пытаемся понять, в чем причина, помогаем друг другу. Нам не хватает стабильности. А она приходит вместе с дисциплиной: нужно требовательнее относиться к себе как на поле, так и за его пределами. Лично я всегда ищу причины неудач в себе: продумываю, как можно было сыграть иначе в том или ином эпизоде.

После 16 туров «Спартак» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. Лидирует — «Зенит» (33 очка).