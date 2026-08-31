Внезапная потеря очков «Спартака» с «Оренбургом», пенальти-катастрофа «Зенита». Рабинер — о туре РПЛ

Обозреватель «СЭ» разбирает главные итоги шестого тура Премьер-лиги.

«Спартак» Карседо даже вничью с середняком на своем поле играет не бездарно

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.

30 августа, 17:30. Лукойл Арена (Москва)

Знаете, в чем отличие «Спартака» Хуана Карлоса Карседо от тех, что были при Деяне Станковиче, Гильермо Абаскале и многих других тренерах? По крайней мере пока — эту оговорку опыт заставляет делать всегда.

В том, что даже если красно-белые играют вничью дома с «Оренбургом», нельзя сказать, что это произошло бездарно, и это было полтора часа вычеркнутого из жизни времени. У нынешней спартаковской команды так просто не бывает. Поэтому настроение сейчас у ее болельщиков — досада, может, даже злость, но никак не отвращение и не уныние.

Сверхжесткий футбол гостей с 29 фолами и девятью (!) желтыми карточками от судьи Чистякова привел к ничьей. Но жаловаться «Спартаку» за потерянные очки нужно не на арбитра (что сделал спортивный директор Франсис Кахигао), а только на себя. Кстати, так и поступил в послематчевом интервью Пабло Солари. Парадоксально получилось — игрок, к тому же аргентинский, по горячим следам высказался более взвешенно, чем спортивный директор-испанец, представитель страны, футбольным людям которой резкие оценки «в среднем по больнице» менее свойственны, чем аргентинцам.

Да, Чистяков дважды простил «Оренбург» с точки зрения второй желтой карточки — он мог показать ее и Ведерникову за срыв острой атаки и грубое «зажевывание» ноги спартаковца, и Гузине за удар после свистка. Но «Спартак» дома, тем более с таким игровым и статистическим преимуществом, должен побеждать оренбуржцев и без удалений у последних.

Для претендента на золото очень плохо терять очки в таких матчах. Чемпионство — оно и добывается в первую очередь бережливостью в играх с середняками да аутсайдерами и лишь потом подвигами в пресловутых битвах «за шесть очков».

Первый тайм с точки зрения остроты и конкретики у «Спартака» получился посредственным. При 75 процентах владения у красно-белых после 15 минут и отмененного гола Угальде (офсайд у него был, а ведь голевой удар у Манфреда получился сочным) «Оренбург» нащупал, как надо обороняться, чтобы не позволять красно-белым при всей их силе себя раздавить. И очень уж много создать. После отмены мяча Угальде и до конца тайма помню только опаснейший удар Солари с топ-сейвом Овсянникова из дальнего угла.

Без Барко хозяевам не хватало быстроты принятия решений, какая была с «Зенитом». Все происходило медленнее, «Оренбург» успевал перестраиваться и подстраховывать. Меньше всех у «Спартака», по интересному совпадению, мне нравились те, кого не было в основе с «Зенитом», — Пруцев и Даку. Один замедлял игру в середине, второй, по сути, оказался выключен. И оба били по воробьям.

Футболист «Оренбурга» Руслан Куль забивает гол в ворота «Спартака». Фото Федор Успенский, «СЭ»

Куль дал, Куль взял

Во втором тайме какую-то удивительную ошибку сделал Ву. По какому предмету он бил — мяч-то был совершенно в другом месте?! Первый момент, первый удар «Оренбурга» в створ — и Куль делает 0:1. Но возникла мысль, что пропущенный мяч заставит «Спартак» встряхнуться по-настоящему. И, по большому счету, она оказалась верной.

Хотел бы поддержать Ву. Он хороший центральный защитник, со всеми необходимыми для этого амплуа качествами от мощи в единоборствах до скорости, от умения играть наверху до выбора позиции. И человек, кажется, очень позитивный, русский язык быстро выучил. Считаю его отличным приобретением для «Спартака».

Он очень часто — как в том же матче с «Зенитом» — играет прекрасно. Но бывают у камерунца какие-то затмения, как вчера или когда он схватил мяч руками, не понимая, что он уже введен в игру. Эти потери концентрации трудно объяснить, и, возможно, тут необходима работа с психологом. Причем не какая-то глобальная, потому что в целом-то он команде большой помощник. И я убежден, что не надо обращать чрезмерное внимание на его ошибки и не замечать того хорошего, что он делает для «Спартака».

Пенальти был стопроцентным — отставленная рука. Куль дал, Куль взял. Хотя днем ранее «Ростову» не дали похожий 11-метровый в ворота «Краснодара», и я, хоть убей, не понимаю всех этих трактовок, — но это вопрос того матча, а в этом ВАР, а вслед за ним Чистяков приняли единственно правильное решение. Честно говоря, думал, что Даку пенальти не реализует. У него игра не шла, Богдан Овсянников, наоборот, был на кураже. А тут еще и Мирлинд перед ударом начал танцевать перед мячом. Но нет — исполнил идеально. 1:1.

В последнее время поутихли критики Александра Максименко. И тут, чуть ли не впервые по-настоящему вступив в игру в самой концовке (до того был разве что выигранный забег наперегонки с Касаджиковым), голкипер спас красно-белых от поражения. Хотя ранее «Спартак» кучу раз мог забить второй.

Но не забил, потому что другой вратарь, Овсянников, провел просто сумасшедший матч, в котором лично он проигрыша никак не заслужил. Глубоко уважаю Андрея Тихонова, но не вполне понимаю, как можно было признать лучшим игроком кого-то другого, кроме голкипера «Оренбурга». Хотя Андрей Валерьевич его рассматривал — но выбрал все же Маркиньоса. Великий левый полузащитник «Спартака» — своего коллегу по амплуа.

Судья Антон Фролов и Вильмар Барриос. Фото ФК «Зенит»

Такой пенальти, как в Воронеже, за гранью добра и зла

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.

29 августа, 15:00. Факел (Воронеж)

Вадим Евсеев задал тон матчу махачкалинского «Динамо» в Казани на предматчевом флеш-интервью, сказав, что обычно его команда играла в десять защитников, а теперь играет в три. И он имел право так высказаться, поскольку в атаке Махачкала в этом сезоне выглядит совершенно иначе.

Но в Казани слово «три» приобрело иной смысл — три пропущенных. При лишь одном забитом с пенальти. Надо отметить, что мячи у хозяев в день города получились один другого краше, особенно первый, нового капитана Ильи Рожкова издали в «девятку». Залетало так залетало. В результате «Рубин» догнал дагестанское «Динамо» по очкам и вышел вперед него по результату личной встречи. А Махачкала с тремя победами и тремя поражениями опустилась в середину таблицы.

Освободив место в пятерке для «Балтики», которая на «Арене Химки» расправилась с «Родиной»: единственная крупная победа в туре. Очередная дисквалификация Андрея Талалаева, кажется, только разозлила его футболистов, и они дважды заставили ошибиться игроков команды Хуана Диаса агрессивными действиями у чужой штрафной и внутри нее, а закончил все Максим Петров эффектным ударом в дальний угол после паса с углового. Уходят из «Балтики» игроки вроде как на повышение, садятся там на скамейки, а Калининград тем временем продолжает выигрывать и идти в верхней части таблицы!

Вообще, в этом туре красивых голов было много, они распределились этаким ровным слоем после «ножничного» Эвереста от Жубала в туре предыдущем. Как зарядил при 1:2, бросившись тут же в объятия Дмитрия Игдисамова, Энрике Кармо! Вроде бы и немного играющий, однако ж побежавший разделять радость роскошного гола, спасшего команду, именно с главным тренером. Про Рожкова и Петрова я уже сказал, а Ивану Олейникову из «Крыльев Советов» удался аж дубль из красавцев — крученых ударов издали. Его давно уже отправляют в разные московские клубы, хотя поговаривают в футбольных кругах и о том, что он из тех, кого стоит его в начале игры «окучить» по ногам — и в самых горячих точках поля игрок едва ли появится. Но хотя бы этот дубль, да и многие другие его голы доказывают, что это — талант. А куда он перейдет (если перейдет) и что получится в команде нового уровня — рассудит только жизнь.

Его прекрасный дубль случился в самом результативном матче тура, где «Ахмат» и самарцы отгрузили друг другу по три мяча. Голевые атаки у обеих команд получились интересными. Эта игра была намного зрелищнее и содержательнее и чем «Факел» — «Зенит», и чем «Локомотив» — «Динамо», где было забито два мяча, и оба — с пенальти. Даже журналист и известный поклонник бело-голубых Дмитрий Дерунец во втором тайме их матча написал в своем Telegram-канале: «Параллельно смотрю трансляцию из Грозного. Ну там ЛЧ просто в сравнении с дерби».

В Черкизове Монтес неловким тычком по ноге хотя бы дал повод для назначения пенальти. В Воронеже его вообще не было — бил соперника по ноге Кондаков, а не Кондакова. Ситуация — один в один с матчем «Зенита» на Кубок с Махачкалой в прошлом сезоне, причем с участием того же футболиста.

Я хотел в начале второго тайма написать, что «Зенит», к бабке не ходи, выиграет 1:0 и забьет с пенальти, причем, скажем мягко, неочевидного. Решил не каркать. Но чему быть, того не миновать. Да, можно говорить, что у петербуржцев было три попадания в каркас ворот, и в случае с Александром Соболевым во втором тайме вначале даже показалось, что мяч пересек линию, и только один из повторов доказал, что это не так. Однако что за логика — раз «Зенит» бьет по штангам и перекладинам, значит, на последней минуте нужно вознаградить его одиннадцатиметровым-катастрофой?

Эпизоды в разных турах, конечно, бывают разные, порой и петербуржцы страдают от судейских ошибок, и многое стоит списать на болельщицкие эмоции. И все же такие пенальти в эпоху ВАР, тем более на 90-й минуте при 0:0 — это, на мой взгляд, уж совсем за гранью добра и зла.

«Зенит» взял-таки три очка, но и огромные перемены в составе по сравнению со «Спартаком», и игра петербуржцев в обоих этих матчах продолжает вызывать удивление. Начиная со второго тайма матча с «Родиной» у достаточно благополучно стартовавшего чемпиона что-то всерьез засбоило. Прежде Сергею Семаку удавалось подкрутить гайки без каких-то радикальных мер. Выйдет ли сейчас?

Дмитрий Воробьев, Жубал и Кристиан. Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» с «Зенитом» сыграют 10-го числа 10-го месяца в 10-м туре. Что бы это значило?

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.

29 августа, 17:30. Ozon Арена (Краснодар)

А «Краснодар» тем временем, несмотря на внезапно серьезную (до конца календарного года) травму своего нового лидера Никиты Кривцова, одержал шестую победу подряд, снова забив после стандарта. Уже третий гол в этом чемпионате оказался на счету Жубала. Причем сначала в том эпизоде еще Кордоба чуть не отправил мяч в сетку, а потом Жубал забил какой-то энхаэловский гол — на подправлении. Только не клюшкой, а голенью.

Стандарты «быков» — это какое-то бронебойное орудие. «Краснодар» ведь и второй почти забил, когда вратарь-дебютант «Ростова» 18-летний Петров классно вытащил мяч из «девятки» после удара Черникова. А Жубал с его аномальной для защитника результативностью — просто феномен для РПЛ. Причем он и в «Осере», где даже был капитаном, достаточно отличался — 19 голов в 170 матчах.

Без Кривцова эта домашняя победа далась краснодарцам незрелищно. Но — далась. Они все время находят способ победить — и когда идет, и когда нет. И вот уже пять очков преимущества над ближайшим соперником. Притом что три следующих их оппонента — «Крылья Советов», «Акрон» и «Оренбург».

Но сразу вспоминается, что единственное за последние восемь лет упущенное «Зенитом» золото во многом случилось в домашних поражениях (причем подряд) от «Крыльев» и «Акрона», в этом сезоне самарцы сыграли хорошие ничьи с «Динамо» и ЦСКА, имея шансы на победу, а тольяттинцы, пусть и делят с «Локомотивом» 14-15-е место, в этом туре были близки к тому, чтобы обыграть армейцев, у которых пока каким-то образом нет поражений. «Оренбург» же колюч предельно, что и доказал со «Спартаком». И вообще, пока проиграл только «Зениту». Хотя и победил лишь «Ростов».

В этом чемпионате нельзя ничего знать наверняка. Вот у «Родины», например, четыре очка, и три из них она набрала в гостях у «Зенита». «Спартак» единственную ничью сыграл дома с «Оренбургом». У «Факела» очко против того же «Зенита» отняли, по сути, насильственным путем.

И только «Краснодар» — уже полностью без Сперцяна, и либо без Кордобы, либо без Кривцова — в ус не дует и двигается без потерь. Когда и где там у него игра с «Зенитом»? 10-й тур, 10-го числа 10-го месяца в Краснодаре. Что означают эти десятки — это к Константину Геничу, он с нумерологией дружит больше. Может, десятый номер «быков» Дмитрий Воробьев забьет тогда, наконец, свой первый мяч за новый клуб? Или бенефис, встав с той ноги, устроит десятый номер «Зенита» Максим Глушенков?

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