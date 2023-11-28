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Сегодня, 13:00

Хлусевич назвал нелепой ошибкой удаление в матче с «Локомотивом»: «Я пошел на риск»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Даниил Хлусевич и Павел Кукуян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич в интервью «СЭ» вспомнил эпизод с удалением в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

«Это нелепая ошибка: мы немного не разобрались, и я пошел на риск. Видел, что Миранчук выбегает один на один, эпизод был до штрафной... Конечно, можно было побороться плечо в плечо, получить пенальти и остаться с желтой карточкой. Но решил рискнуть: повезет или не повезет. Вышло неудачно», — сказал Хлусевич «СЭ».

Также футболист рассказал, как отреагировал на красную карточку главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.

«Мы обсудили этот эпизод, но детали разговора останутся между нами», — добавил Хлусевич.

Хлусевич получил красную карточку на 39-й минуте встречи за фол на Антоне Миранчуке. Встреча между «Локомотивом» и «Спартаком» завершилась вничью — 1:1.

Квинси Промес и&nbsp;Даниил Хлусевич. «Было бы идеально выиграть золото со «Спартаком» и уехать в Европу». Интервью Хлусевича

Даниил Хлусевич
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Хлусевич объяснил неудачные результаты «Спартака» в первом круге РПЛ

Сафонов избежал серьезной травмы головы
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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30 тур
2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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