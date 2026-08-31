Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины.

39-летний футболист сообщил о своем решении в соцсетях. Последним матчем форварда за национальную команду стал финал чемпионата мира-2026 против Испании (0:1 д.в.).

«Прошло много времени с того финала, и после долгих размышлений я хочу объявить, что ухожу из сборной. Было больно принимать это решение, мне больно до сих пор, но я понимаю, что сейчас — правильный момент. Клянусь, что всегда отдавал на поле все силы, не только в последние годы, когда мы выиграли все возможные трофеи, но и до этого тоже.

Я всегда бился за наши цвета, чтобы радовать болельщиков и давать им повод гордиться Аргентиной с помощью футбола. Осталось не так много времени, многие главы в карьере заканчиваются, но закрывать эту больно до глубины души. Я любил, люблю и буду любить сборную Аргентины. Я дал ей все, что у меня есть, больше дать нечего, к тому же есть несколько молодых ребят, которые заслуживают места в команде.

Спасибо болельщикам за любовь и поддержку на протяжении этих 20 лет. Я буду очень скучать по тому, как видел вас с поля. Теперь я стану одним из вас и буду поддерживать сборную с трибуны. Спасибо моим родным за то, что всегда были рядом, поддерживая меня на протяжении всего этого пути. Спасибо каждому тренеру и всем партнерам по сборной, с которыми я имел счастье разделить этот опыт. Все эти незабываемые моменты и воспоминания останутся со мной навсегда.

Я ухожу со спокойствием и гордостью за то, что мы вместе с другими футболистами подарили болельщикам моменты, о которых вы все мечтали. Было здорово разделить все это с вами. Я люблю вас!

Спасибо, Боже, что сделал меня аргентинцем. Вперед, Аргентина!

P.S. Я написал эти слова 21 июля, через два дня после финала. Сегодня, после того что случилось с моим отцом, я еще больше убежден в своем решении, чем раньше», — написал Месси.

Лионель Месси дебютировал в сборной Аргентины в августе 2005 года. За национальную команду форвард провел 207 матчей, забил 125 голов и сделал 68 результативных передач. Месси занимает второе место по числу голов за сборные в истории футбола, уступая лишь португальцу Криштиану Роналду (146).

В составе сборной Аргентины Лионель Месси выступил на шести чемпионатах мира (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026), один раз выиграл золото (2022) и дважды становился серебряным призером (2014, 2026). Футболист дважды признавался лучшим футболистом чемпионата мира (2014, 2022) и занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории мировых первенств с 21 голом, уступая лишь французу Килиану Мбаппе (22). Также Месси принадлежит рекорд по числу результативных передач на чемпионатах мира (12).

Помимо этого, вместе со сборной Аргентины форвард дважды завоевывал Кубок Америки (2021, 2024) и выигрывал Финалиссиму (2022, в матче с чемпионом Европы — сборной Италии).