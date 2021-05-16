«Химки» - «Сочи»: стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы «Химок» и «Сочи» на матч 30-го тура Тинькофф чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ 16 мая.
«Химки»: Лантратов – Логашов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстол, Кухарчу, Могилевец, Конате, Себаи.
Запасные: Хомич, Генералов, Тихонов, Камышев, Корян, Трошечкин, Казанцев, Алиев.
«Сочи»: Заболотный Н. – Терехов, Заика, Маргасов, Мевля, Прохин, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Заболотный А., Руденко.
Запасные: Адамов, Миладинович, Бурмистров, Набиуллин, Пруцев, Колмаков, Барсов, Дуганджич.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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