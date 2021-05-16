«Динамо» — ЦСКА: Лещук займет место в воротах
«Динамо» и ЦСКА сыграют друг с другом в матче заключительно, 30-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд на московское дерби.
«Динамо»: Лещук, Варела, Нойштедтер, Евгеньев, Скопинцев, Моро, Шиманьски, Фомин, Захарян, Лесовой, Тюкавин.
Запасные: Будачев, Плиев, Паршивлюк, Каборе, Слепов Школик, Кутицкий, Липовой, Грулев, Нжи, Игбун, Комличенко.
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Васин, Фернандес, Тикнизян, Марадишвили, Бохинен, Обляков, Эджуке, Дзагоев, Чалов.
Запасные: Помазун, Фукс, Ахметов, Набабкин, Сигурдссон, Рондон, Щенников, Яковлев, Карпов, Шкурин.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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