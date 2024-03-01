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1 марта, 06:54

Хапов рассказал, как Хиддинк уладил конфликт Роберто Карлоса и Это'О в «Анжи»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Тренер «Локомотива» Заур Хапов рассказал, каково было работать с голландским специалистом Гусом Хиддинком в «Анжи».

«У Хиддинка многое было построено на человеческих отношениях. И на юморе. Он постоянно подтравливал помощников — Василенко и Гордеева. Они часто вставали с игроками в «квадрат». Гус смотрел-смотрел на них и тут подходит ко мне: «Заур, скажи мне, неужели они и правда раньше играли в футбол?»

Гус на самом деле был очень чутким и внимательным. Смотришь на него на тренерском собрании — вроде сидит в планшете. Но он в любой момент мог остановить доклад помощника и задать четкие вопросы. А как он разрулил конфликт между Это'О и Роберто Карлосом! Они что-то не поделили на тренировке. Начали препираться. Карлос не выдержал и сказал Это'О: «Ты когда от львов в своей Африке бегал, я уже был чемпионом мира». Гусу вся эта ситуация не понравилась. Он завел их двоих в комнату, а сам ушел. Зато, побыв вместе, парни вышли оттуда уже в нормальных отношениях», — цитирует Sport24 Хапова.

Источник: https://sport24.ru/football/news-625208-khapov-rasskazal-kak-khiddink-razrulil-konflikt-roberto-karlosa-i-etoo-v-anzhi
Заур Хапов
Роберто Карлос
Самюэль Это`О
Футбол
ФК Анжи
Гус Хиддинк
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2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
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11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
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Кр. Советов – ЦСКА
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