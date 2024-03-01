Хапов рассказал, как Хиддинк уладил конфликт Роберто Карлоса и Это'О в «Анжи»

Тренер «Локомотива» Заур Хапов рассказал, каково было работать с голландским специалистом Гусом Хиддинком в «Анжи».

«У Хиддинка многое было построено на человеческих отношениях. И на юморе. Он постоянно подтравливал помощников — Василенко и Гордеева. Они часто вставали с игроками в «квадрат». Гус смотрел-смотрел на них и тут подходит ко мне: «Заур, скажи мне, неужели они и правда раньше играли в футбол?»

Гус на самом деле был очень чутким и внимательным. Смотришь на него на тренерском собрании — вроде сидит в планшете. Но он в любой момент мог остановить доклад помощника и задать четкие вопросы. А как он разрулил конфликт между Это'О и Роберто Карлосом! Они что-то не поделили на тренировке. Начали препираться. Карлос не выдержал и сказал Это'О: «Ты когда от львов в своей Африке бегал, я уже был чемпионом мира». Гусу вся эта ситуация не понравилась. Он завел их двоих в комнату, а сам ушел. Зато, побыв вместе, парни вышли оттуда уже в нормальных отношениях», — цитирует Sport24 Хапова.