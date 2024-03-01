Журавель: «Зенит» снова станет чемпионом»

Известный журналист и комментатор Тимур Журавель в интервью «СЭ» назвал фаворита в чемпионской гонке РПЛ.

— Возобновляется сезон в РПЛ. Кому симпатизируете в чемпионской гонке?

— Я ни за кого не болею, но хотел бы увидеть яркую борьбу за золотые медали до последнего тура.

Ивич — первый тренер, который в «Краснодаре» получил от Галицкого лицензию на убийство стиля. А может, и не получил, но все равно от принципов не отказывается. Играет не в тот футбол, который любит владелец клуба, а в свой — сбалансированный и прагматичный, заточенный на результат. Это отличает серба от всех предшественников, пытавшихся подстроиться под требования Галицкого.

Но чемпионом, как мне кажется, снова станет «Зенит». Во-первых, у него есть опыт больших побед. Во-вторых, зимой команда усилилась лучше, чем «Краснодар». Артур, Педро, Нино — топовые футболисты по меркам РПЛ. Эти свежие, голодные до трофеев бразильцы и сделают разницу в гонке за золото.

После 18 туров РПЛ «Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место, отставая от лидера «Краснодара» на 2 очка.