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1 марта, 07:00

Журавель: «Зенит» снова станет чемпионом»

Журавель считает, что «Зенит» станет чемпионом России в этом сезоне
Александр Кружков
Обозреватель
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Футболисты &amp;quot;Зенита&amp;quot;.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный журналист и комментатор Тимур Журавель в интервью «СЭ» назвал фаворита в чемпионской гонке РПЛ.

— Возобновляется сезон в РПЛ. Кому симпатизируете в чемпионской гонке?

— Я ни за кого не болею, но хотел бы увидеть яркую борьбу за золотые медали до последнего тура.

Ивич — первый тренер, который в «Краснодаре» получил от Галицкого лицензию на убийство стиля. А может, и не получил, но все равно от принципов не отказывается. Играет не в тот футбол, который любит владелец клуба, а в свой — сбалансированный и прагматичный, заточенный на результат. Это отличает серба от всех предшественников, пытавшихся подстроиться под требования Галицкого.

Но чемпионом, как мне кажется, снова станет «Зенит». Во-первых, у него есть опыт больших побед. Во-вторых, зимой команда усилилась лучше, чем «Краснодар». Артур, Педро, Нино — топовые футболисты по меркам РПЛ. Эти свежие, голодные до трофеев бразильцы и сделают разницу в гонке за золото.

После 18 туров РПЛ «Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место, отставая от лидера «Краснодара» на 2 очка.

 
Владимир Ивич. Тимур Журавель: «Ивич — первый тренер, который получил от Галицкого лицензию на убийство стиля»
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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29 тур
30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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