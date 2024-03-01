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1 марта, 05:26

Бакаев: «Скептически к агентам отношусь»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Родины» Солтмурад Бакаев согласился со словами нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, что агент для футболиста должен быть как второй отец.

«Я и сам скептически к агентам отношусь. Да, не все они заслуживают плохих слов. Вот с Германом Ткаченко у нас все отлично, но это единичный случай. У меня были периоды, когда я не мог и не хотел довериться ни одному агенту. Согласен со словами Дзюбы: агент должен быть тебе как брат, как отец. Помогать, когда тебе реально сложно. Мне повезло, что старший брат допускал ошибки, в том числе с агентами, и учил меня, как их обходить», — цитирует Sport24 Бакаева.

Солтмурад является братом полузащитника Зелимхана Бакаева, который выступает за «Аль-Вахда». Они оба начинали карьеру в «Спартаке».

Источник: https://sport24.ru/football/news-625300-soltmurad-bakayev-soglasen-s-dzyuboy-v-otnoshenii-k-agentam-byli-periody-kogda-ya-ne-mog-doveritsya-nikomu-iz-nikh
Артем Дзюба
Солтмурад Бакаев
Футбол
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
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 - : -
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Локомотив – Сочи
 - : -
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