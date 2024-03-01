Бакаев: «Скептически к агентам отношусь»

Полузащитник «Родины» Солтмурад Бакаев согласился со словами нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, что агент для футболиста должен быть как второй отец.

«Я и сам скептически к агентам отношусь. Да, не все они заслуживают плохих слов. Вот с Германом Ткаченко у нас все отлично, но это единичный случай. У меня были периоды, когда я не мог и не хотел довериться ни одному агенту. Согласен со словами Дзюбы: агент должен быть тебе как брат, как отец. Помогать, когда тебе реально сложно. Мне повезло, что старший брат допускал ошибки, в том числе с агентами, и учил меня, как их обходить», — цитирует Sport24 Бакаева.

Солтмурад является братом полузащитника Зелимхана Бакаева, который выступает за «Аль-Вахда». Они оба начинали карьеру в «Спартаке».