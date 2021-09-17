Губерниев рассказал о Черчесове и «Спартаке»: «Даже знаю, какие деньги он просил»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «СЭ» высказался о возможной смене тренера в «Спартаке».

- Вы предположили, что Руя Виторию скоро уволят. Кого бы вы хотели видеть на посту главного тренера «Спартака»?

- Всех тренеров рано или поздно уволят. Их назначают, чтобы выгнать. Мы тоже иногда обостряем обстановку для того, чтобы привлечь внимание к проблемам. Когда я говорил про увольнение, то имел в виду, что в «Спартаке» должно быть все стабильно. А этого не происходит. Может, они вообще выиграют чемпионат России и Лигу чемпионов, и мы будем носить Виторию на руках.

- Зарема сказала, что Станислав Черчесов в «Спартаке» будет только через ее труп.

- Чувствую, придет Черчесов в «Спартак»! Ох, помяните мое слово! А они разве не вели переговоры?

- Были слухи...

- Да я даже знаю, какие деньги Черчесов просил.

- Вам известно о факте переговоров?

- Ну, может, это были не переговоры. А так, допустим: «Станислав Саламович, придете?» На что он ответил: «Приду!» У него спрашивают: «Сколько?» А он такой говорит: «Пять!» Или, допустим: «Семь!»

- Вы думаете, это было бы успешное сотрудничество?