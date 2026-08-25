Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Орлов о Барриосе и Венделе: «Если не тянете — освобождайте место для других»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» раскритиковал полузащитников «Зенита» — Вендела и Барриоса.

В 5-м туре РПЛ сине-бело-голубые проиграли «Спартаку» со счетом 0:2.

— И основные претензии у меня к лидерам, к тем, кто в команде давно. К тем, кто повязки друг другу передает.

Не спорю, у тех же Барриоса и Вендела много титулов. Много заслуг. Только вот в спорте прошлые победы для сегодняшнего дня не значат ровным счетом ничего. Доказывай здесь и сейчас. Да, спасибо вам за прежние победы. Но теперь — освобождайте место, если уже не тянете, если не соответствуете требованиям. У вас хорошие контракты, большие зарплаты. Что с вами делать?

На мой взгляд, сейчас Семак должен пойти на риск и начать создавать новую команду. Обновлять состав, делать ставку на других. У этого «Зенита» нет атаки. Есть отдельные исполнители. Глушенков — прекрасный игрок, Педро, Луис Энрике — тоже. Но ведь нужно иметь и связующее звено. Где центр поля? Где эффективный центральный полузащитник? — сказал «СЭ» Орлов.

Геннадий Орлов оценил матч &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo; в&nbsp;5-м туре РПЛ.«Вендел и Барриос не тянут. Аугусто пора похудеть, а Семаку — обновлять состав». Орлов — о «Зените»

«Спартак» с 12 очками занимает второе место в таблице чемпионата России, на три больше набрал «Краснодар». «Зенит» потерпел второе поражение в стартовых пяти матчах сезона РПЛ и с 9 очками располагается на четвертой строчке.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Вильмар Барриос
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
Читайте также
Литвинов избежал «крестов», по контракту с Барко остались вопросы, а Карседо не хочет говорить о чемпионстве. Что происходит в «Спартаке» после победы над «Зенитом»
ЛДПР предложила установить минимальный пенсионный доход на уровне двух МРОТ
Российские шахматисты пропустят третью олимпиаду подряд. Решение продавил Ананд
Польша усилила границу с Калининградской областью 28 танками K2
На Амурском газохимическом комплексе произошло возгорание. Что известно
«Все не так страшно». Литвинов получил неприятную травму в матче с «Зенитом» — не смог сам покинуть поле
Популярное видео
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сочи»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сочи»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Велес» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Текстильщик»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Текстильщик»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», ЦСКА — «Локомотив» и все матчи
Орлов о Фелипе Аугусто: «Ему пора похудеть. Неповоротливый»
Игрок «Динамо» Миранчук сравнил тренерский подход Карпина и Шварца
Орлов о победе «Спартака»: «Гол Зобнина — верх непрофессионализма игроков «Зенита»
«Вендел и Барриос не тянут. Аугусто пора похудеть, а Семаку — обновлять состав». Орлов — о «Зените»
Нагорных о перспективах «Локомотива»: «Светлое будущее и трофеи будут»
Полузащитник «Динамо» Миранчук рассказал о целях команды в новом сезоне РПЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Орлов о победе «Спартака»: «Гол Зобнина — верх непрофессионализма игроков «Зенита»

Игрок «Динамо» Миранчук сравнил тренерский подход Карпина и Шварца
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости