Орлов о Барриосе и Венделе: «Если не тянете — освобождайте место для других»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» раскритиковал полузащитников «Зенита» — Вендела и Барриоса.

В 5-м туре РПЛ сине-бело-голубые проиграли «Спартаку» со счетом 0:2.

— И основные претензии у меня к лидерам, к тем, кто в команде давно. К тем, кто повязки друг другу передает.

Не спорю, у тех же Барриоса и Вендела много титулов. Много заслуг. Только вот в спорте прошлые победы для сегодняшнего дня не значат ровным счетом ничего. Доказывай здесь и сейчас. Да, спасибо вам за прежние победы. Но теперь — освобождайте место, если уже не тянете, если не соответствуете требованиям. У вас хорошие контракты, большие зарплаты. Что с вами делать?

На мой взгляд, сейчас Семак должен пойти на риск и начать создавать новую команду. Обновлять состав, делать ставку на других. У этого «Зенита» нет атаки. Есть отдельные исполнители. Глушенков — прекрасный игрок, Педро, Луис Энрике — тоже. Но ведь нужно иметь и связующее звено. Где центр поля? Где эффективный центральный полузащитник? — сказал «СЭ» Орлов.

«Спартак» с 12 очками занимает второе место в таблице чемпионата России, на три больше набрал «Краснодар». «Зенит» потерпел второе поражение в стартовых пяти матчах сезона РПЛ и с 9 очками располагается на четвертой строчке.