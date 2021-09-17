«Краснодар» разгромил «Химки» в матче молодежного первенства
15:15
«Краснодар» на выезде обыграл «Химки» в матче 9-го тура молодежного первенства — 3:0.
В составе «быков» отличились Омар Попов, Степан Комар и Артем Арутюнов.
«Краснодар» занимает 3-е место в группе B с 16 очками в 9 матчах. «Химки» идут на 8-й строчке с 5 очками в 9 встречах.
Молодежные команды
9-й тур
«Химки — мол.» (Химки) — «Краснодар — мол.» (Краснодар) — 0:3 (0:2)
Голы: Попов, 18 (0:1). Комар, 41 (0:2). Арутюнов, 90+2 (0:3).
Судья: Матвеев (Москва).
17 сентября. Химки. Стадион «Новые Химки».
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