Галактионов о Батракове: «Такие игроки вырастают единожды»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о молодых футболистах железнодорожников, способных заменить полузащитника Алексея Батракова, перешедшего в «Галатасарай».

— У вас есть большой опыт работы с молодежью. Может быть, вы уже видите следующего Батракова?

— Такие игроки, как Леша, вырастают единожды. Да, у нас в академии есть талантливые ребята, это факт. Понемногу они подходят к определенной черте, чтобы сделать шаг в сторону своего развития. Самое главное, они должны расти и конкурировать с более старшими футболистами, а не со своими ровесниками. Конкурентная среда дает толчок к развитию, — сказал Галактионов «СЭ».

Батраков является воспитанником «Локомотива». Он дебютировал за основную команду в марте 2024 года и с того момента провел 84 матча, забил 34 гола и сделал 23 результативные передачи.

Давид Петросян