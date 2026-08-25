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Галактионов о Батракове: «Такие игроки вырастают единожды»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о молодых футболистах железнодорожников, способных заменить полузащитника Алексея Батракова, перешедшего в «Галатасарай».

— У вас есть большой опыт работы с молодежью. Может быть, вы уже видите следующего Батракова?

— Такие игроки, как Леша, вырастают единожды. Да, у нас в академии есть талантливые ребята, это факт. Понемногу они подходят к определенной черте, чтобы сделать шаг в сторону своего развития. Самое главное, они должны расти и конкурировать с более старшими футболистами, а не со своими ровесниками. Конкурентная среда дает толчок к развитию, — сказал Галактионов «СЭ».

Андрей Мостовой, Алексей Батраков, Артем Карпукас, Мирлинд Даку.Батраков перешел в «Галатасарай», «Зенит» купил Карпукаса, а ЦСКА найдет форварда? Таблица переходов РПЛ

Батраков является воспитанником «Локомотива». Он дебютировал за основную команду в марте 2024 года и с того момента провел 84 матча, забил 34 гола и сделал 23 результативные передачи.

Давид Петросян

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Алексей Батраков
Михаил Галактионов
Футбол
ФК Галатасарай
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
Результаты / календарь
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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