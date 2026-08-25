Нагорных о перспективах «Локомотива»: «Светлое будущее и трофеи будут»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных уверен, что клуб будет бороться за трофеи.

— На встрече с болельщиками до начала сезона клуб говорил о светлом будущем и трофеях.

— Светлое будущее и трофеи будут. Может, не в этом сезоне выиграем трофеи, но совершенно точно будем бороться за них.

— Если клубу нужны деньги и стоит задача бороться за трофеи, почему вы не рассматривали вариант сохранить Воробьева, Карпукаса, Пруцева, но продать Батракова и получить нужные финансы?

— Если можно было бы все заранее предусмотреть, то мы бы с вами жили совершенно в других условиях. Мы живем здесь и сегодня, и в тех условиях, которые есть. Нужно адекватно и достойно реагировать на эти условия, что мы и стараемся делать, — приводит слова Нагорных «РБ Спорт».

«Локомотив» с 3 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В 6-м туре железнодорожники у себя дома сыграют с «Динамо». Матч состоится 29 августа.