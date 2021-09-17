Матч «Спартак» — «Уфа» смогут посетить 13,5 тысячи болельщиков
15:58
«Спартак» объявил об увеличении посещаемости на матч 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».
Максимальная вместимость стадиона «Открытие Банк Арены» на эту встречу составляет 30 процентов от арены, в реализацию поступит 13 500 билетов. Согласно требованиям Роспотребнадзора, у каждого болельщика должен быть QR-код вакцинированного или переболевшего коронавирусом.
Билеты на #СпартакУфа — в продаже ?https://t.co/CGgGvxT6iU pic.twitter.com/G2FRKqFOKo— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 17, 2021
Ранее посещаемость домашних матчей «Спартака» в РПЛ в сезоне-2021/22 не превышала 3 тысячи человек.
Матч «Спартак» — «Уфа» пройдет 25 сентября, начало — в 19.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-09-17-bilety_na_match_spartak__ufa/
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