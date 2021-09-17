«Спартак» объявил об увеличении посещаемости на матч 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».

Максимальная вместимость стадиона «Открытие Банк Арены» на эту встречу составляет 30 процентов от арены, в реализацию поступит 13 500 билетов. Согласно требованиям Роспотребнадзора, у каждого болельщика должен быть QR-код вакцинированного или переболевшего коронавирусом.

Ранее посещаемость домашних матчей «Спартака» в РПЛ в сезоне-2021/22 не превышала 3 тысячи человек.

Матч «Спартак» — «Уфа» пройдет 25 сентября, начало — в 19.00 (мск).