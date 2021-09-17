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Матч «Спартак» — «Уфа» смогут посетить 13,5 тысячи болельщиков

15:58
«Открытие Банк Арена». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Открытие Банк Арена». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» объявил об увеличении посещаемости на матч 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».

Максимальная вместимость стадиона «Открытие Банк Арены» на эту встречу составляет 30 процентов от арены, в реализацию поступит 13 500 билетов. Согласно требованиям Роспотребнадзора, у каждого болельщика должен быть QR-код вакцинированного или переболевшего коронавирусом.

Ранее посещаемость домашних матчей «Спартака» в РПЛ в сезоне-2021/22 не превышала 3 тысячи человек.

Матч «Спартак» — «Уфа» пройдет 25 сентября, начало — в 19.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-09-17-bilety_na_match_spartak__ufa/

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Иван Торопцев все материалы автора

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