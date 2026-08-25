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Орлов о победе «Спартака»: «Гол Зобнина — верх непрофессионализма игроков «Зенита»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Максим Глушенков и Роман Зобнин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о центральном матче 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (2:0).

«У «Зенита» сейчас большие проблемы. Глубокие. И их надо решать как можно быстрее, уже по ходу чемпионата. Центр поля сильно «провисает». Раньше он держался на игре Барриоса — прекрасный отбор, движение, подстраховка защитников. Сейчас все это снизилось процентов на 50.

Ну и к Венделу очень много вопросов. Он должен разгонять атаки, чего мы не видим.

И «Родине», и «Спартаку» «Зенит» проиграл из-за проблем в центре полузащиты. Одно поражение можно еще списать на случайность, но второе... Это уже система.

Кроме того, главный тренер «Спартака» Карседо понимал, что у питерцев есть еще одно уязвимое место — правый фланг обороны. Сейчас в команде уже нет Дркушича, которого Семак в важнейших играх использовал справа в защите. Мантуан так четко против сильных соперников действовать не может. Именно поэтому атаки красно-белых слева носили такую опасность. Здесь нагнетали Зобнин, Маркиньос. Сюда нередко сваливался и Барко.

Разберем голы. Почему Угальде оставили в одиночестве? В нескольких метрах от него находился Вега. Это же угловой, стандарт! Каждый каждого должен разобрать. А тут... Беспечность, недосмотр, потеря концентрации. Надо же не на мяч смотреть, когда он летит, а на соперника. Такие ошибки у питерцев повторяются из матча в матч. Да, хозяевам немного повезло. Рикошет, автогол. Но это же не отменяет всего того, о чем сказал выше.

А второй гол — это просто верх непрофессионализма! Верх! Во-первых, почему за Зобниным не побежал Глушенков? Да, он сначала попытался что-то сделать, но понял, что проигрывает в скорости в данном эпизоде. Взял и остановился! Либо подумал, что партнеры подстрахуют. В общем, притормозил...

Зобнин подработал первым касанием мяч, а вторым пробил. Все успел. Хороший удар — в дальний угол. Мяч еще и подскочил перед Адамовым, создав тому проблемы. Но нельзя позволять с такой позиции так свободно пробивать! Кто-то из центральных защитников должен был выдвинуться на спартаковца.

Я никак не пойму, почему такая расхлябанность-то? Несобранность... Либо некоторым футболистам «Зенита» не хватает уже мотивации, им все надоело. Либо они физически не готовы. Хотя мы же говорим о первом тайме...» — рассказал Орлов в интервью «СЭ».

«Спартак» с 12 очками занимает второе место в таблице чемпионата России, на три больше набрал «Краснодар». «Зенит» потерпел второе поражение в стартовых пяти матчах сезона РПЛ и с 9 очками располагается на четвертой строчке.

В 6-м туре «Спартак» примет «Оренбург» 30 августа. «Зенит» сыграет на выезде с «Факелом» 29 августа.

Геннадий Орлов оценил матч &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo; в&nbsp;5-м туре РПЛ.«Вендел и Барриос не тянут. Аугусто пора похудеть, а Семаку — обновлять состав». Орлов — о «Зените»

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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