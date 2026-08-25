Орлов о победе «Спартака»: «Гол Зобнина — верх непрофессионализма игроков «Зенита»
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о центральном матче 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (2:0).
«У «Зенита» сейчас большие проблемы. Глубокие. И их надо решать как можно быстрее, уже по ходу чемпионата. Центр поля сильно «провисает». Раньше он держался на игре Барриоса — прекрасный отбор, движение, подстраховка защитников. Сейчас все это снизилось процентов на 50.
Ну и к Венделу очень много вопросов. Он должен разгонять атаки, чего мы не видим.
И «Родине», и «Спартаку» «Зенит» проиграл из-за проблем в центре полузащиты. Одно поражение можно еще списать на случайность, но второе... Это уже система.
Кроме того, главный тренер «Спартака» Карседо понимал, что у питерцев есть еще одно уязвимое место — правый фланг обороны. Сейчас в команде уже нет Дркушича, которого Семак в важнейших играх использовал справа в защите. Мантуан так четко против сильных соперников действовать не может. Именно поэтому атаки красно-белых слева носили такую опасность. Здесь нагнетали Зобнин, Маркиньос. Сюда нередко сваливался и Барко.
Разберем голы. Почему Угальде оставили в одиночестве? В нескольких метрах от него находился Вега. Это же угловой, стандарт! Каждый каждого должен разобрать. А тут... Беспечность, недосмотр, потеря концентрации. Надо же не на мяч смотреть, когда он летит, а на соперника. Такие ошибки у питерцев повторяются из матча в матч. Да, хозяевам немного повезло. Рикошет, автогол. Но это же не отменяет всего того, о чем сказал выше.
А второй гол — это просто верх непрофессионализма! Верх! Во-первых, почему за Зобниным не побежал Глушенков? Да, он сначала попытался что-то сделать, но понял, что проигрывает в скорости в данном эпизоде. Взял и остановился! Либо подумал, что партнеры подстрахуют. В общем, притормозил...
Зобнин подработал первым касанием мяч, а вторым пробил. Все успел. Хороший удар — в дальний угол. Мяч еще и подскочил перед Адамовым, создав тому проблемы. Но нельзя позволять с такой позиции так свободно пробивать! Кто-то из центральных защитников должен был выдвинуться на спартаковца.
Я никак не пойму, почему такая расхлябанность-то? Несобранность... Либо некоторым футболистам «Зенита» не хватает уже мотивации, им все надоело. Либо они физически не готовы. Хотя мы же говорим о первом тайме...» — рассказал Орлов в интервью «СЭ».
«Спартак» с 12 очками занимает второе место в таблице чемпионата России, на три больше набрал «Краснодар». «Зенит» потерпел второе поражение в стартовых пяти матчах сезона РПЛ и с 9 очками располагается на четвертой строчке.
В 6-м туре «Спартак» примет «Оренбург» 30 августа. «Зенит» сыграет на выезде с «Факелом» 29 августа.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0