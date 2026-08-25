Орлов о победе «Спартака»: «Гол Зобнина — верх непрофессионализма игроков «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о центральном матче 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (2:0).

«У «Зенита» сейчас большие проблемы. Глубокие. И их надо решать как можно быстрее, уже по ходу чемпионата. Центр поля сильно «провисает». Раньше он держался на игре Барриоса — прекрасный отбор, движение, подстраховка защитников. Сейчас все это снизилось процентов на 50.

Ну и к Венделу очень много вопросов. Он должен разгонять атаки, чего мы не видим.

И «Родине», и «Спартаку» «Зенит» проиграл из-за проблем в центре полузащиты. Одно поражение можно еще списать на случайность, но второе... Это уже система.

Кроме того, главный тренер «Спартака» Карседо понимал, что у питерцев есть еще одно уязвимое место — правый фланг обороны. Сейчас в команде уже нет Дркушича, которого Семак в важнейших играх использовал справа в защите. Мантуан так четко против сильных соперников действовать не может. Именно поэтому атаки красно-белых слева носили такую опасность. Здесь нагнетали Зобнин, Маркиньос. Сюда нередко сваливался и Барко.

Разберем голы. Почему Угальде оставили в одиночестве? В нескольких метрах от него находился Вега. Это же угловой, стандарт! Каждый каждого должен разобрать. А тут... Беспечность, недосмотр, потеря концентрации. Надо же не на мяч смотреть, когда он летит, а на соперника. Такие ошибки у питерцев повторяются из матча в матч. Да, хозяевам немного повезло. Рикошет, автогол. Но это же не отменяет всего того, о чем сказал выше.

А второй гол — это просто верх непрофессионализма! Верх! Во-первых, почему за Зобниным не побежал Глушенков? Да, он сначала попытался что-то сделать, но понял, что проигрывает в скорости в данном эпизоде. Взял и остановился! Либо подумал, что партнеры подстрахуют. В общем, притормозил...

Зобнин подработал первым касанием мяч, а вторым пробил. Все успел. Хороший удар — в дальний угол. Мяч еще и подскочил перед Адамовым, создав тому проблемы. Но нельзя позволять с такой позиции так свободно пробивать! Кто-то из центральных защитников должен был выдвинуться на спартаковца.

Я никак не пойму, почему такая расхлябанность-то? Несобранность... Либо некоторым футболистам «Зенита» не хватает уже мотивации, им все надоело. Либо они физически не готовы. Хотя мы же говорим о первом тайме...» — рассказал Орлов в интервью «СЭ».

«Спартак» с 12 очками занимает второе место в таблице чемпионата России, на три больше набрал «Краснодар». «Зенит» потерпел второе поражение в стартовых пяти матчах сезона РПЛ и с 9 очками располагается на четвертой строчке.

В 6-м туре «Спартак» примет «Оренбург» 30 августа. «Зенит» сыграет на выезде с «Факелом» 29 августа.