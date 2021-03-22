Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с «СЭ» прокомментировал отставку главного тренера Виктора Гончаренко.

«Я был одним из тех, кто самоуверенно утверждал, что отставка может быть только в конце сезона. Удручающие результаты и удручающая игра ЦСКА привела к таким пожарным решениям. Думаю, к отставке не был готов Гончаренко. Да и руководство ЦСКА не было готово за 7 туров и энное количество матчей в Кубке. Но лучше мучительный конец, чем мучения без конца. Это тот самый случай. Неприятная развязка, но это было необходимым решением», — сказал Грушевский «СЭ».

«Даже Слуцкий не был единодушно любим болельщиками ЦСКА, правда, выиграл много трофеев. Безусловно, в адрес Гончаренко стоит говорить не только слова критического неприятия провальных матчей. Негатив накопился, но все хорошее остается в восприятии болельщиков», — добавил Грушевский

Ранее, 22 марта, стало известно, что Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА.

Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года. Под его руководством московский клуб выиграл Суперкубок страны в 2018 году, а также дважды становился серебряным призером Тинькофф РПЛ (2016/17 и 2017/18).

После поражения ЦСКА в матче против «Зенита» (2:3) армейцы занимают 5-е место в Тинькофф РПЛ с 40 очками.

(Константин Колмаков)