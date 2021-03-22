Бохинен поблагодарил Гончаренко за доверие в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен поблагодарил уже бывшего главного тренера красно-синих Виктора Гончаренко за доверие. Белорусский специалист 22 марта официально покинул клуб из Москвы.

«Очень грустно слышать эти новости, — написал Бохинен в Instagram. — Спасибо вам, тренер, за доверие и за то, что дали мне шанс поиграть в этом замечательном клубе. Удачи вам в будущем».

Норвежец, пополнивший ЦСКА зимой, дебютировал за новый клуб в матче чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» (2:3). Полузащитник вышел на поле в середине второго тайма и заработал для своей команды пенальти, который реализовал Никола Влашич.