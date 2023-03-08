Гранат о словах Медведевой про лидерство «Динамо»: «Бело-голубые будут конкурировать с «Зенитом» и «Спартаком»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал «СЭ» высказывание фигуристки Евгении Медведевой о том, что в ближайшие 5-10 лет бело-голубые станут лидерами РПЛ.

«По результатам «Динамо» уже можно считать одним из лидеров. И, судя по тому, как работает академия клуба, я тоже могу предположить, что в ближайшее время команда будет конкурировать с «Зенитом» и «Спартаком». У красно-белых тоже хорошая молодежь», — сказал Гранат корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ-2022/23, набрав 32 очка в 18 матчах.