Медведева считает, что «Динамо» будет лидером РПЛ в ближайшие 5-10 лет: «Еще пошумит в Лиге чемпионов!»

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева в разговоре с «СЭ» ответила на вопрос о шансах «Динамо» на трофей в этом сезоне.

«Это сложный пока что вопрос для меня. Я не буду врать и говорить, что активно слежу за играми конкурентов. Понимаю, что скорее всего чемпионство в этом сезоне завоевать будет очень сложно. Но как минимум за бронзу наш клуб точно должен бороться, а как как пойдет. У «Динамо» очень молодая команда. Я думаю, что в ближайшие 5-10 лет это будет лидер российского футбола. Я вижу, что у них есть стратегия развития. Они вкладываются в инфраструктуру, в молодежь. Дай Бог Еврокубки нам вернут и «Динамо» еще пошумит в Лиге Чемпионов!», — сказала Медведева «СЭ».

После победы над «Крыльями Советов» в рамках 18-го тура РПЛ «Динамо» сохранило четвертое место в РПЛ, сократив отставание от «Ростова», идущего на третьей строчке, до 3 очков. В следующем туре команда Славиши Йокановича в гостях сыграет с «Краснодаром». Встреча пройдет в субботу, 11 марта.