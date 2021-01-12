Голландский журналист Сандер Берендс в беседе с «СЭ» прокомментировал переход полузащитника Йоррита Хендрикса в «Спартак».

«Хендрикс — сын ПСВ, но последние полтора года он провел на скамейке запасных. Прошлым летом даже мог перейти в итальянскую «Специю», но трансфер сорвался.

Его переход в «Спартак» стал удивлением для голландской прессы. Футболист, не играющий стабильно в течение полутора лет — большой риск для клуба. Но лично для Хендрикса это правильное решение.

Хендрикс — работяга. Хороший, добрый парень, никогда не говорил ничего плохого в СМИ. Много бегает, обороняется и борется, но он не из тех, от кого можно ждать креативных действий на поле".

25-летний Хендрикс провел всю карьеру в ПСВ. В нынешнем сезоне он принял участие в 9 матчах чемпионата Голландии, одной игре Кубка и шести — в Лиге Европы. (Константин Колмаков)