Голландский журналист: «Переход Хендрикса — большой риск для «Спартака»
Голландский журналист Сандер Берендс в беседе с «СЭ» прокомментировал переход полузащитника Йоррита Хендрикса в «Спартак».
«Хендрикс — сын ПСВ, но последние полтора года он провел на скамейке запасных. Прошлым летом даже мог перейти в итальянскую «Специю», но трансфер сорвался.
Его переход в «Спартак» стал удивлением для голландской прессы. Футболист, не играющий стабильно в течение полутора лет — большой риск для клуба. Но лично для Хендрикса это правильное решение.
Хендрикс — работяга. Хороший, добрый парень, никогда не говорил ничего плохого в СМИ. Много бегает, обороняется и борется, но он не из тех, от кого можно ждать креативных действий на поле".
25-летний Хендрикс провел всю карьеру в ПСВ. В нынешнем сезоне он принял участие в 9 матчах чемпионата Голландии, одной игре Кубка и шести — в Лиге Европы. (Константин Колмаков)
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