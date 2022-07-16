Глушенков: «Крылья» после «Спартака» — не шаг назад. Мы выше в таблице»

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков интервью «СЭ» высказался о переходе в самарский клуб.

—Кто-то скажет, что «Крылья» — это шаг назад.

— А почему шаг назад? Если мы только вышли из ФНЛ и сразу заняли восьмое место. Выше того же «Спартака».

— Как ты уходил из «Спартака»: успел ли попрощаться, или, может, кто-то из руководства сказал, что тебя ждут обратно?

— Ни с кем из руководителей я не общался. Находился в отпуске — сначала мне сказали, что я еду со «Спартаком» на сборы. Апосле позвонили и сообщили, что есть вариант уйти в «Крылья». Я сразу же согласился, не раздумывая.