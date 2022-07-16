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Глушенков: «Крылья» после «Спартака» — не шаг назад. Мы выше в таблице»

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Максим Глушенков.
Фото ФК «Крылья Советов».

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков интервью «СЭ» высказался о переходе в самарский клуб.

—Кто-то скажет, что «Крылья» — это шаг назад.

— А почему шаг назад? Если мы только вышли из ФНЛ и сразу заняли восьмое место. Выше того же «Спартака».

— Как ты уходил из «Спартака»: успел ли попрощаться, или, может, кто-то из руководства сказал, что тебя ждут обратно?

— Ни с кем из руководителей я не общался. Находился в отпуске — сначала мне сказали, что я еду со «Спартаком» на сборы. Апосле позвонили и сообщили, что есть вариант уйти в «Крылья». Я сразу же согласился, не раздумывая.

 
Максим Глушенков. «Перешел бы из «Спартака» в ЦСКА — играю для себя, а не ради фанатов». Интервью Глушенкова

 

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Максим Глушенков
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2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
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 1 : 1
16.07 15:00
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 - : -
16.07 17:30
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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Зенит

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