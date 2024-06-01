Митрофанов: «Футбольная столица там, где находится чемпион страны»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» назвал футбольную столицу России.

«Футбольная столица там, где находится чемпион страны. Тем не менее в России много мест, где наш вид спорта популярен. И говорить, что в одну сторону есть перекос — нельзя. У нас активно развивается детско-юношеский и женский футбол, футзал. В воскресенье на главной спортивной площадке в «Лужниках» будет проходить суперфинал Кубка России. Да, «Зенит» шесть раз подряд выигрывал чемпионат страны. В этом году все решалась до последнего тура, и не только в матче сине-бело-голубых. Тем не менее, это тот результат, который есть. Правильно говорить — футбольная столица в Санкт-Петербурге. Но это не означает, что на огромной футбольной карте России нет важных и знаковых для футбола мест», — сказал Митрофанов «СЭ».

«Зенит» в этом году в шестой раз подряд стал чемпионом России. Суперфинал FONBET Кубка России между петербуржцами и «Балтикой» состоится в «Лужниках» в воскресенье, 2 июня. Начало матча в 18.00 мск.