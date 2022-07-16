«Перешел бы из «Спартака» в ЦСКА — играю для себя, а не ради фанатов». Интервью Глушенкова
Этот сезон Максим Глушенков начнет в статусе полноценного игрока «Крыльев Советов». Воспитанник «Чертаново» уже дважды выступал в Самаре на правах аренды, а теперь подписал с клубом трехлетний контракт.
В интервью «СЭ» Глушенков рассказал о причинах ухода из «Спартака», мечте попасть в «Барселону» и отношении к хейтерам.
«Крылья» после «Спартака» — не шаг назад. Мы выше в таблице»
— Ты приходил в «Спартак» вместе с Наилем Умяровым 3,5 года назад. Почему ушел?
— Я хотел играть. И мне надоели эти непонятки после сборов... Как только у меня появилась возможность покинуть команду, я сразу же это сделал.
— Что за непонятки?
— В «Спартаке» за последние два года поменялось четыре тренера. Или сколько? И смысл мне возвращаться после аренды, чтобы потом обратно куда-то уходить?
— То есть ты не понимал эту ситуации с частой сменой тренеров?
— Нет, мне все равно. Я же почти к тренерам и не привыкал. Почти всегда был в арендах.
— Четыре тренера за такой срок — это правда странно.
— Конечно. Это никому не понравится.
- Нет обиды на клуб?
— Нет, все нормально, никаких проблем. Какие обиды могут быть? Я рад, что сейчас играю за «Крылья Советов».
— Кто-то скажет, что «Крылья» — это шаг назад.
— А почему шаг назад? Если мы только вышли из ФНЛ и сразу заняли восьмое место. Выше того же «Спартака».
— Как ты уходил из «Спартака»: успел ли попрощаться, или, может, кто-то из руководства сказал, что тебя ждут обратно?
— Ни с кем из руководителей я не общался. Находился в отпуске — сначала мне сказали, что я еду со «Спартаком» на сборы. А после позвонили и сообщили, что есть вариант уйти в «Крылья». Я сразу же согласился, не раздумывая.
— Если бы позвали в ЦСКА, пошел бы?
— Да. Если бы в меня там верил тренер, то я бы перешел. Почему нет? Это мое дело. Я занимаюсь им не ради фанатов, а ради себя. Это моя работа.
— В последнее время «Спартак» окружает куча скандалов. Они сказывались на игроках? Как вы реагировали, когда, например, Зарема вела телеграм-канал, и новостной поток вообще не останавливался?
— Мне было все равно. Конечно, я знал о телеграм-канале Заремы. Но, как говорится, увидел-посмеялся и забыл.
— Ты хоть раз разговаривал с Заремой?
— Нет.
— А с Федуном?
— Тоже нет. Но был случай, когда Леонид Арнольдович заходил в раздевалку, мы здоровались. На этом все. Более плотно могли пообщаться с ним ребята постарше: Джикия, например.
— За три дня до старта сезона ушел Лука Каттани. Вы с ним знакомы?
— Нет, я его вообще не знаю. Он же пришел зимой. Я уже был в «Крыльях Советов».
— Перед трансфером в Самару вы тоже не разговаривали?
— А зачем он будет со мной общаться? Все документы я подписал в Самаре. Мой агент поговорил с ним, и на этом все.
— Нет ощущения, что Каттани — это очередной попутчик в «Спартаке»?
— Он же ушел? Ушел. Причем быстро. Выводы делайте сами.
— Но у тебя есть объяснение этих вечных перестановок в «Спартаке»?
— Видимо, им так хочется. И они не могут без этих перестановок.
«В Самаре я получаю намного больше, чем в «Спартаке»
— Допускаешь, что в будущем вернешься в «Спартак»?
— Посмотрим по ситуации. Люди же возвращаются в [бывшие] клубы. Все будет зависть от многих обстоятельств. У меня никаких обид не осталось.
— Расскажи о лучшем периоде в «Спартаке»?
— Наверное, это тот период, когда я только пришел в команду.
— При Кононове?
— Да. Тогда играли Глушаков, Комбаров. Мне нравилось то время. С Денисом, кстати, я нормально общаюсь. Мы же вместе с ним еще в «Химках» поиграли. В общем, выделю тот период.
— А при Тедеско? Он поддерживал тебя после разрыва крестов?
— Да, был разговор. Он звонил мне, через переводчика [поддержал]. А так... Честно, не хочу разговаривать о тренерах «Спартака». Проехали, как говорится.
— Из «Спартака» ты перешел в «Крылья», а в обратном направлении проследовал Зиньковский.
— Зине я желаю удачи! Пусть он покажет себя и закрепится в составе. У меня не получилось это сделать. Надеюсь, получится у него.
— Что-то советовал Антону?
— Нет, на эту тему мы вообще не общались. Ну, я рассказал только, что сборы в «Спартаке» тяжелее, чем в «Крыльях», чтобы он был готов. И все.
— Тебя удивило, что «Спартак» отпустил Бакаева в «Зенит»?
— Я не знаю, какие были разногласия у Зелимхана с руководством клуба. Но если на него не рассчитывали, то почему бы не перейти?
— Финальное по твоему трансферу. В финансовом плане ты выиграл или проиграл?
— В Самаре я получаю намного больше, чем в «Спартаке». Но сейчас люди могут подумать, что в «Спартаке» у меня было, условно говоря, 10 миллионов, а сейчас — 20... Нет, цифры пониже.
«Не боюсь армию — у меня лучший друг служил. И ничего»
— Главный скандал этого лета случился в хоккее. Ты же слышал, как Ивана Федотова забрали в армию?
— Слышал, кончено. Но лично я не боюсь.
— Почему? Пойдешь служить?
— Пойду. А что бояться-то? У меня лучший друг был в армии. И ничего.
— Смело. И эта смелость, наверное, нужна, когда ты не пожал руку арбитру Матюнину после матча с «Химками». Или это больше не смелость, а эмоции?
— Сейчас я бы так не поступил. Но тогда оно того стоило. Меня просто захлестнули эмоции из-за несправедливых решений. Но я умею признавать свои ошибки. И сейчас открыто об этом говорю.
— Пожмешь руку Матюнину при случае?
— Конечно. Повторюсь, это были эмоции. Сейчас я это понимаю и признаю свою ошибку.
— До этого случая твой характер часто тебе мешал?
— Бывало. Но я работаю над этим.
— Игорь Денисов как-то признался, что хотел набить морду судьям. У тебя было такое желание?
— Я так сказать не могу, потому что мне еще играть. А так... Вопросы, конечно, к нашему судейству есть.
«Цель — уехать в Европу. Хотелось бы в «Барселону»
— Если бы не травма колена, ты бы заиграл в «Спартаке»?
— Может быть. Но я эту травму пережил легко. Я же позитивный человек. И ко всему отношусь соответствующе. Ну, порвал кресты и порвал. Тогда думал так: ничего, прооперируюсь и буду дальше играть. Просто нужно было пережить условные два месяца. А дальше я уже работал с мячом.
— А чем эти два месяца занимался, помимо восстановления? Может, книгу прочитал?
— Нет, литературу я не читаю. Я лучше фильм или сериал посмотрю.
— Есть любимые?
— Нет, смотрю все подряд. Еще могу в карты зарубиться.
— Но помимо футбола ты чем-то интересуешься? Комбаров и Джикия, например, следят за UFC.
— Могу посмотреть нокауты, не более. Джикия, кстати, играл в футбол с Хабибом в Эмиратах. Я же не такой фанат ММА. Больше люблю командные виды спорта. В тот же хоккей могу поиграть.
— А какая твоя цель в футболе? К чему ты стремишься?
— Уехать в Европу: в Испанию или Англию. Хотелось бы в «Барселону».
— Как у тебя с языками? Английский знаешь?
— Больше владею, чем не владею.
— Не могу не спросить тебя про экс-директора «Чертаново» Николая Ларина — следишь за судебным разбирательством? И поддерживаешь ли Ларина?
— Конечно. И хочу сказать ему огромное спасибо! В сложный период он взял меня в «Чертаново», благодаря ему я и раскрылся. Поэтому — только слова благодарности и поддержки. И я думаю, все будет хорошо. Такие люди нужны нашему футболу! Он все делал для академии и главной команды.
— Финальное: многие фанаты «Спартака» просили передать тебе слова поддержки. Что им ответишь?
— Спасибо им большое! Мне до сих пор пишут в соцсети приятные слова: «Макс, удачи тебе». Это правда приятно.
— А есть те, кто поливает грязью?
— Есть, конечно. Такие ребята всем пишут.
— Тебя же недавно раскритиковали за слова о том, что ты рад уйти из «Спартака».
— А что, была какая-то реакция? Я не читал. Честно, мне по барабану, что там говорят.
— Я сейчас даже не о болельщиках, а об экспертах.
— Ну, молодцы. Что им сказать? Я же дальше играю и иду к своей цели — добиться в Самаре максимальных успехов. Здесь отличный футбольный город, уже ставшая родной команда, замечательные болельщики, которые любят футбол. Чего стоит матч с «Динамо» в прошлом сезоне, когда на 80-летие клуба мы крупно победили, а на трибунах было больше 30 тысяч человек! Уверен, у нас еще будут такие матчи в новом сезоне.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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2
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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3
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
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Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
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Резиуан Мирзов
Химки
|1
|П
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Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
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Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Алексей Сутормин
Зенит
|1
|0
|1