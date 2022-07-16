«Перешел бы из «Спартака» в ЦСКА — играю для себя, а не ради фанатов». Интервью Глушенкова

«СЭ» поговорил с полузащитником «Крыльев Советов».

Этот сезон Максим Глушенков начнет в статусе полноценного игрока «Крыльев Советов». Воспитанник «Чертаново» уже дважды выступал в Самаре на правах аренды, а теперь подписал с клубом трехлетний контракт.

В интервью «СЭ» Глушенков рассказал о причинах ухода из «Спартака», мечте попасть в «Барселону» и отношении к хейтерам.

«Крылья» после «Спартака» — не шаг назад. Мы выше в таблице »

— Ты приходил в «Спартак» вместе с Наилем Умяровым 3,5 года назад. Почему ушел?

— Я хотел играть. И мне надоели эти непонятки после сборов... Как только у меня появилась возможность покинуть команду, я сразу же это сделал.

— Что за непонятки?

— В «Спартаке» за последние два года поменялось четыре тренера. Или сколько? И смысл мне возвращаться после аренды, чтобы потом обратно куда-то уходить?

— То есть ты не понимал эту ситуации с частой сменой тренеров?

— Нет, мне все равно. Я же почти к тренерам и не привыкал. Почти всегда был в арендах.

— Четыре тренера за такой срок — это правда странно.

— Конечно. Это никому не понравится.

- Нет обиды на клуб?

— Нет, все нормально, никаких проблем. Какие обиды могут быть? Я рад, что сейчас играю за «Крылья Советов».

— Кто-то скажет, что «Крылья» — это шаг назад.

— А почему шаг назад? Если мы только вышли из ФНЛ и сразу заняли восьмое место. Выше того же «Спартака».

— Как ты уходил из «Спартака»: успел ли попрощаться, или, может, кто-то из руководства сказал, что тебя ждут обратно?

— Ни с кем из руководителей я не общался. Находился в отпуске — сначала мне сказали, что я еду со «Спартаком» на сборы. А после позвонили и сообщили, что есть вариант уйти в «Крылья». Я сразу же согласился, не раздумывая.

Максим Глушенков. Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Если бы позвали в ЦСКА, пошел бы?

— Да. Если бы в меня там верил тренер, то я бы перешел. Почему нет? Это мое дело. Я занимаюсь им не ради фанатов, а ради себя. Это моя работа.

— В последнее время «Спартак» окружает куча скандалов. Они сказывались на игроках? Как вы реагировали, когда, например, Зарема вела телеграм-канал, и новостной поток вообще не останавливался?

— Мне было все равно. Конечно, я знал о телеграм-канале Заремы. Но, как говорится, увидел-посмеялся и забыл.

— Ты хоть раз разговаривал с Заремой?

— Нет.

— А с Федуном?

— Тоже нет. Но был случай, когда Леонид Арнольдович заходил в раздевалку, мы здоровались. На этом все. Более плотно могли пообщаться с ним ребята постарше: Джикия, например.

— За три дня до старта сезона ушел Лука Каттани. Вы с ним знакомы?

— Нет, я его вообще не знаю. Он же пришел зимой. Я уже был в «Крыльях Советов».

— Перед трансфером в Самару вы тоже не разговаривали?

— А зачем он будет со мной общаться? Все документы я подписал в Самаре. Мой агент поговорил с ним, и на этом все.

— Нет ощущения, что Каттани — это очередной попутчик в «Спартаке»?

— Он же ушел? Ушел. Причем быстро. Выводы делайте сами.

— Но у тебя есть объяснение этих вечных перестановок в «Спартаке»?

— Видимо, им так хочется. И они не могут без этих перестановок.

«В Самаре я получаю намного больше, чем в «Спартаке»

— Допускаешь, что в будущем вернешься в «Спартак»?

— Посмотрим по ситуации. Люди же возвращаются в [бывшие] клубы. Все будет зависть от многих обстоятельств. У меня никаких обид не осталось.

— Расскажи о лучшем периоде в «Спартаке»?

— Наверное, это тот период, когда я только пришел в команду.

— При Кононове?

— Да. Тогда играли Глушаков, Комбаров. Мне нравилось то время. С Денисом, кстати, я нормально общаюсь. Мы же вместе с ним еще в «Химках» поиграли. В общем, выделю тот период.

— А при Тедеско? Он поддерживал тебя после разрыва крестов?

— Да, был разговор. Он звонил мне, через переводчика [поддержал]. А так... Честно, не хочу разговаривать о тренерах «Спартака». Проехали, как говорится.

Максим Глушенков. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Из «Спартака» ты перешел в «Крылья», а в обратном направлении проследовал Зиньковский.

— Зине я желаю удачи! Пусть он покажет себя и закрепится в составе. У меня не получилось это сделать. Надеюсь, получится у него.

— Что-то советовал Антону?

— Нет, на эту тему мы вообще не общались. Ну, я рассказал только, что сборы в «Спартаке» тяжелее, чем в «Крыльях», чтобы он был готов. И все.

— Тебя удивило, что «Спартак» отпустил Бакаева в «Зенит»?

— Я не знаю, какие были разногласия у Зелимхана с руководством клуба. Но если на него не рассчитывали, то почему бы не перейти?

— Финальное по твоему трансферу. В финансовом плане ты выиграл или проиграл?

— В Самаре я получаю намного больше, чем в «Спартаке». Но сейчас люди могут подумать, что в «Спартаке» у меня было, условно говоря, 10 миллионов, а сейчас — 20... Нет, цифры пониже.

«Не боюсь армию — у меня лучший друг служил. И ничего»

— Главный скандал этого лета случился в хоккее. Ты же слышал, как Ивана Федотова забрали в армию?

— Слышал, кончено. Но лично я не боюсь.

— Почему? Пойдешь служить?

— Пойду. А что бояться-то? У меня лучший друг был в армии. И ничего.

— Смело. И эта смелость, наверное, нужна, когда ты не пожал руку арбитру Матюнину после матча с «Химками». Или это больше не смелость, а эмоции?

— Сейчас я бы так не поступил. Но тогда оно того стоило. Меня просто захлестнули эмоции из-за несправедливых решений. Но я умею признавать свои ошибки. И сейчас открыто об этом говорю.

— Пожмешь руку Матюнину при случае?

— Конечно. Повторюсь, это были эмоции. Сейчас я это понимаю и признаю свою ошибку.

— До этого случая твой характер часто тебе мешал?

— Бывало. Но я работаю над этим.

— Игорь Денисов как-то признался, что хотел набить морду судьям. У тебя было такое желание?

— Я так сказать не могу, потому что мне еще играть. А так... Вопросы, конечно, к нашему судейству есть.

«Цель — уехать в Европу. Хотелось бы в «Барселону»

— Если бы не травма колена, ты бы заиграл в «Спартаке»?

— Может быть. Но я эту травму пережил легко. Я же позитивный человек. И ко всему отношусь соответствующе. Ну, порвал кресты и порвал. Тогда думал так: ничего, прооперируюсь и буду дальше играть. Просто нужно было пережить условные два месяца. А дальше я уже работал с мячом.

— А чем эти два месяца занимался, помимо восстановления? Может, книгу прочитал?

— Нет, литературу я не читаю. Я лучше фильм или сериал посмотрю.

— Есть любимые?

— Нет, смотрю все подряд. Еще могу в карты зарубиться.

— Но помимо футбола ты чем-то интересуешься? Комбаров и Джикия, например, следят за UFC.

— Могу посмотреть нокауты, не более. Джикия, кстати, играл в футбол с Хабибом в Эмиратах. Я же не такой фанат ММА. Больше люблю командные виды спорта. В тот же хоккей могу поиграть.

— А какая твоя цель в футболе? К чему ты стремишься?

— Уехать в Европу: в Испанию или Англию. Хотелось бы в «Барселону».

— Как у тебя с языками? Английский знаешь?

— Больше владею, чем не владею.

Максим Глушенков. ФК «Крылья Советов»

— Не могу не спросить тебя про экс-директора «Чертаново» Николая Ларина — следишь за судебным разбирательством? И поддерживаешь ли Ларина?

— Конечно. И хочу сказать ему огромное спасибо! В сложный период он взял меня в «Чертаново», благодаря ему я и раскрылся. Поэтому — только слова благодарности и поддержки. И я думаю, все будет хорошо. Такие люди нужны нашему футболу! Он все делал для академии и главной команды.

— Финальное: многие фанаты «Спартака» просили передать тебе слова поддержки. Что им ответишь?

— Спасибо им большое! Мне до сих пор пишут в соцсети приятные слова: «Макс, удачи тебе». Это правда приятно.

— А есть те, кто поливает грязью?

— Есть, конечно. Такие ребята всем пишут.

— Тебя же недавно раскритиковали за слова о том, что ты рад уйти из «Спартака».

— А что, была какая-то реакция? Я не читал. Честно, мне по барабану, что там говорят.

— Я сейчас даже не о болельщиках, а об экспертах.

— Ну, молодцы. Что им сказать? Я же дальше играю и иду к своей цели — добиться в Самаре максимальных успехов. Здесь отличный футбольный город, уже ставшая родной команда, замечательные болельщики, которые любят футбол. Чего стоит матч с «Динамо» в прошлом сезоне, когда на 80-летие клуба мы крупно победили, а на трибунах было больше 30 тысяч человек! Уверен, у нас еще будут такие матчи в новом сезоне.