Глушенков рассказал, почему решил покинуть «Спартак»
Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков в интервью «СЭ» рассказал об уходе из «Спартака».
—Ты приходил в «Спартак» вместе с Наилем Умяровым 3,5 года назад. Почему ушел?
— Я хотел играть. И мне надоели эти непонятки после сборов...Как только у меня появилась возможность покинуть команду, я сразу же это сделал.
— Что за непонятки?
— В «Спартаке» за последние два года поменялось четыре тренера. Или сколько? И смысл мне возвращаться после аренды, чтобы потом обратно куда-то уходить?
— То есть ты не понимал эту ситуации с частой сменой тренеров?
— Нет, мне все равно. Я же почти к тренерам и не привыкал. Почти всегда был в арендах.
— Четыре тренера за такой срок — это правда странно.
— Конечно. Это никому не понравится.
— Нет обиды на клуб?
— Нет, все нормально, никаких проблем. Какие обиды могут быть? Я рад, что сейчас играю за «Крылья Советов».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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2
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
3
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
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Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
|
|
Резиуан Мирзов
Химки
|1
|П
|
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Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Алексей Сутормин
Зенит
|1
|0
|1