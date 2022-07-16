Глушенков рассказал, почему решил покинуть «Спартак»

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков в интервью «СЭ» рассказал об уходе из «Спартака».

—Ты приходил в «Спартак» вместе с Наилем Умяровым 3,5 года назад. Почему ушел?

— Я хотел играть. И мне надоели эти непонятки после сборов...Как только у меня появилась возможность покинуть команду, я сразу же это сделал.

— Что за непонятки?

— В «Спартаке» за последние два года поменялось четыре тренера. Или сколько? И смысл мне возвращаться после аренды, чтобы потом обратно куда-то уходить?

— То есть ты не понимал эту ситуации с частой сменой тренеров?

— Нет, мне все равно. Я же почти к тренерам и не привыкал. Почти всегда был в арендах.

— Четыре тренера за такой срок — это правда странно.

— Конечно. Это никому не понравится.

— Нет обиды на клуб?

— Нет, все нормально, никаких проблем. Какие обиды могут быть? Я рад, что сейчас играю за «Крылья Советов».