Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Глушенков дисквалифицирован на два матча за удар ногой в пах Айртону

15:32
Максим Глушенков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Максим Глушенков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать полузащитника «Химок» Максима Глушенкова на 2 матча за удаление в игре 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:2).

На 36-й минуте встречи Глушенков получил красную карточку за умышленный удар защитника красно-белых Айртона ногой в область паха.

Глушенков выступает за «Химки» на правах аренды из «Спартака». В сезоне-2020/21 21-летний россиянин провел 6 матчей за подмосковную команду, на его счету 2 гола.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/213644

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Миранчук использует шансы. Гайч просто никакой». Что пишут в Италии о матче «Аталанта» — «Беневенто»
Стали известны имена футболистов, которыми интересуется «Спартак»
Ефимова показала неудачное фото в купальнике
Кадыров: «Никогда не видел, чтобы наш брат Хабиб выступал с флагом РФ или Дагестана»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 29-й тур. Локомотив — Динамо, ЦСКА — Краснодар и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
Материалы сюжета: РПЛ сезон 2020 / 2021. 30-й тур. Расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр