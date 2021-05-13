Глушенков дисквалифицирован на два матча за удар ногой в пах Айртону

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать полузащитника «Химок» Максима Глушенкова на 2 матча за удаление в игре 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:2).

На 36-й минуте встречи Глушенков получил красную карточку за умышленный удар защитника красно-белых Айртона ногой в область паха.

Глушенков выступает за «Химки» на правах аренды из «Спартака». В сезоне-2020/21 21-летний россиянин провел 6 матчей за подмосковную команду, на его счету 2 гола.