Лисакович о результатах «Локомотива» в сезоне: «Никто на нас даже не ставил»

Нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович в разговоре с «СЭ» прокомментировал выступление своего клуба в текущем сезоне.

— Как Николич себя вел после финала, что он говорил?

— Это останется внутри команды, — заявил «СЭ» Лисакович. — Не буду ничего говорить, но все очень рады. Мы дошли до финала, потратили много сил и выиграли. А что было в раздевалке, остается в раздевалке.

— Помнишь, когда Марко сюда приезжал, его вообще никто не знал...

— Я тоже, когда сюда приезжал, меня никто не знал. И что дальше? Вот, пожалуйста, есть результат. Первая половина была тяжелой, а сейчас, пожалуйста, вот — мы на третьем месте, боремся за Лигу чемпионов. Никто на нас даже не ставил, никто не думал, что мы так можем. Смотрите на результат в конце сезона.

— Тебя не пугала конкуренция, когда ты только оказался в «Локо»?

— Я шел сюда играть, а конкуренция есть в каждом клубе.

Напомним, что «Локомотив» после зимней паузы выдал серию из 12 побед подряд. Вчера команда выиграла Кубок России, обыграв в финале «Крылья Советов» (3:1). Железнодорожники занимают третье место в таблице РПЛ.

(Севастиан Терлецкий)