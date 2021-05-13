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Лисакович высказался о шансах «Локомотива» в борьбе со «Спартаком» за Лигу чемпионов

15:31

Нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович в разговоре с «СЭ» рассказал о шансах своей команды занять второе место в РПЛ и попасть в Лигу чемпионов.

«Согласен, шансы на Лигу чемпионов еще есть. У нас очень важная игра с «Уралом» в последнем туре, нужна только победа. Будем готовиться к матчу. Выиграем, а уже потом будем смотреть, как сыграют другие», — заявил «СЭ» Лисакович.

После 29 туров Тинькофф РПЛ «Локомотив» набрал 53 балла и расположился на 3-м месте в турнирной таблице. У «Спартака» 56 очков и 2-я строчка.

16 мая в 30-м туре чемпионата России «Локомотив» сыграет с «Уралом». Начало — в 14.00 (мск).

(Севастиан Терлецкий)

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