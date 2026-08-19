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Магомед Оздоев: «У нас в России великолепные судьи! Смотрю все матчи и не понимаю, откуда столько негатива»

Алексей Фомин
автор iz.ru
Магомед Оздоев.
Фото ФК «Краснодар»
Полузащитник «Краснодара» — об отъезде Сперцяна в Саудовскую Аравию, чемпионате Греции и уровне РПЛ.

Лидер нынешнего чемпионата России «Краснодар» летом подписал полузащитника Магомеда Оздоева, последние четыре сезона выступавшего за рубежом. В 2022-2023 годах он играл за турецкий «Фатих Карагюмрюк», а затем три сезона провел в греческом ПАОК, с которым стал чемпионом страны в сезоне-2023/24. До отъезда из России Оздоев четыре раза выигрывал РПЛ с петербургским «Зенитом».

В интервью «Известиям» и «СЭ» Оздоев сравнил чемпионаты России и Греции, рассказал, в чем клубам РПЛ придется прибавлять после возвращения в еврокубки, объяснил трудности Федора Чалова в ПАОК и прокомментировал переход Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в саудовский «Аль-Ахли».

После возвращения надо прибавлять в скорости: сейчас Лига Европы — это уровень ЛЧ пятилетней давности

— Какое на вас впечатление производит «Краснодар»? За полтора месяца поняли, за счет чего ему в прошлом году удалось отобрать чемпионство у «Зенита»?

— Сбалансированная команда, хороший подбор футболистов. В первую очередь отмечу именно командную игру «Краснодара». Думаю, каждый год, как и в этом сезоне, мы будем бороться за чемпионство.

— В эту команду, которая уже сложилась, вам труднее вливаться, чем в «Зенит», который в момент вашего перехода еще только перестраивался?

— Думаю, нет. Везде тяжело вливаться в коллектив. В большой команде всегда большая конкуренция. Приезжая в нее, ты знаешь, что от тебя хотят. На мой взгляд, ни один клуб не берет футболиста, если на него не рассчитывает.

— Вы пока выходите за «Краснодар» на замены в завершающих стадиях матчей. Насколько тяжело будет пробиться в основу со сложившимся годами костяком, где тренер не так часто проводит ротацию состава?

— Думаю, что время какое-то нужно. Все зависит в первую очередь от меня самого, а уже потом от тренера.

Магомед Оздоев.«Было приятно провести три года вместе». Греческий ПАОК объявил об уходе Оздоева

— Как оцените свой четырехлетний зарубежный опыт по десятибалльной шкале? Добились всего, чего хотели?

— Да. Я оцениваю этот период великолепно — 10 из 10. То, чего хотел достичь, я достиг. Очень хорошее время, которое я там провел. Я был счастлив.

— Этим летом ходили слухи, что главный тренер греческого АЕК Марко Николич хотел позвать к себе из ЦСКА Дмитрия Баринова, с которым работал в «Локомотиве». Если бы Дмитрий спросил вас, вы бы ему порекомендовали принять это предложение?

— Не знаю, он меня не спрашивал. Но для ребят в любом случае переход туда будет прогрессом. Потому что чемпионат Греции — это турнир, который на данный момент выше уровнем, чем РПЛ. Потому что греческие клубы играют в еврокубках, а «Олимпиакос» пару лет назад выиграл Лигу конференции. Уровень выше. Если мы сравниваем с командами, которые в РПЛ уровнем ниже «Краснодара» и «Спартака», то тут темпа никакого — все только набрасываются на судей. Но, по мне, судьи прекрасно отрабатывают каждый момент. Я смотрю все матчи и не понимаю, почему столько негатива в адрес арбитров. Судья ведь нужен для того, чтобы судить. И когда у тебя за первый тайм 30 фолов на две команды, он, конечно, должен свистеть и останавливать это. Иначе драка начнется.

— Кстати, судьи в России лучше или хуже, чем в Греции?

— У нас в России великолепные судьи. До того момента, как наш футбол отстранили от еврокубков, у нас были прекрасные арбитры, которые ездили на все турниры и работали на них. Вот вам и ответ. Другое дело, что их в 2022 году отстранили так же, как и наши команды. Поэтому сейчас сложнее сравнивать, но, на мой взгляд, судят в России хорошо.

Магомед Оздоев.
Фото ФК «Краснодар»

— Как человек, который последние четыре года, в отличие от большинства других российских футболистов, имел еврокубковую практику, можете сказать, в чем в первую очередь прибавлять, когда нас вернут на международную арену?

— В скорости. Сейчас Лига Европы — это уровень Лиги чемпионов пятилетней давности.

— С вами за ПАОК играл Федор Чалов, который зимой ушел в аренду в турецкий «Кайсериспор». Что ему пока мешает закрепиться в Греции?

— Ничего не мешает. Просто всему свое время. Слушайте, когда иностранец приезжает в Россию, все говорят, что ему нужно время для адаптации. Но когда наш парень уезжает, все на него набрасываются и говорят: «Ой, что-то у него не получается».

— У вас же сразу получилось в Греции, когда вы туда приехали.

— По-разному у всех бывает. Когда Халк приехал в «Зенит», у него тоже сразу получилось. Приехал Малком — ему два года понадобилось, чтобы адаптироваться к климату, пройти через травмы. В футболе по-разному бывает. Но это не значит, что у того же Феди нет нужного мастерства.

Эдуард Сперцян оформил 1+1 в&nbsp;матче за &laquo;Аль-Ахли&raquo; против &laquo;Аль-Анвара&raquo; в&nbsp;Кубке Саудовской Аравии.Красивый гол и важнейший ассист. Сперцян быстро стал лидером «Аль-Ахли» — теперь помог команде в Кубке

«Сперцян выбрал правильный путь — независимо от денег»

— Летом наделал шума переход Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. Вас удивило то, что игрок, которого многие отправляли в европейские чемпионаты, предпочел поехать на Ближний Восток?

— Абсолютно нет. Я думаю, что 99 процентов человек на его месте поступили бы так же.

— Вы тоже?

— Я думаю, даже ты выбрал бы это, поверь мне. Нет?

— Если у него там действительно зарплата около 6 миллионов евро, то за такие деньги — да.

— Ну тогда зачем спрашиваешь? Я считаю, что Сперцян выбрал правильный путь — независимо от денег. В Саудовской Аравии сейчас лига, которая сильнее, чем российская.

— Даже сильнее греческой?

— Ну да. Посмотрите, какие звезды играют в Саудовской Аравии.

Магомед Оздоев.
Фото ФК «Краснодар»

— Это все-таки не гарантия хорошей командной игры. Греческие клубы хорошо выступают в еврокубках, один даже выиграли. Все равно у саудовцев сейчас чемпионат считаете более сильным?

— Да, подбор футболистов решает многое. Возможно, темп там не такой. Но я считаю чемпионат Саудовской Аравии очень хорошим. И оттуда Сперцян может вполне уехать в Европу. Другой вопрос: мог ли его «Краснодар» продать в Европу?

— Вы еще рассчитываете сыграть в еврокубках за российскую команду?

— Не знаю, сколько я еще планирую выступать. Но не думаю, что в ближайшие два-три года российские команды смогут играть в еврокубках. К сожалению.

— Вы исходите из каких-то разговоров или настроений внутри Европы в период, когда там играли?

— Просто из того, что вижу.

— Как в Греции относятся ко всему этому, если вам доводилось обсуждать данную тему внутри команды и вообще местного сообщества?

— В Греции к нам хорошо относятся. Нет никакого негатива.

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Магомед Оздоев
Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
ФК ПАОК
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
1 тур
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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