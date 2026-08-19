Магомед Оздоев: «У нас в России великолепные судьи! Смотрю все матчи и не понимаю, откуда столько негатива»
Лидер нынешнего чемпионата России «Краснодар» летом подписал полузащитника Магомеда Оздоева, последние четыре сезона выступавшего за рубежом. В 2022-2023 годах он играл за турецкий «Фатих Карагюмрюк», а затем три сезона провел в греческом ПАОК, с которым стал чемпионом страны в сезоне-2023/24. До отъезда из России Оздоев четыре раза выигрывал РПЛ с петербургским «Зенитом».
В интервью «Известиям» и «СЭ» Оздоев сравнил чемпионаты России и Греции, рассказал, в чем клубам РПЛ придется прибавлять после возвращения в еврокубки, объяснил трудности Федора Чалова в ПАОК и прокомментировал переход Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в саудовский «Аль-Ахли».
После возвращения надо прибавлять в скорости: сейчас Лига Европы — это уровень ЛЧ пятилетней давности
— Какое на вас впечатление производит «Краснодар»? За полтора месяца поняли, за счет чего ему в прошлом году удалось отобрать чемпионство у «Зенита»?
— Сбалансированная команда, хороший подбор футболистов. В первую очередь отмечу именно командную игру «Краснодара». Думаю, каждый год, как и в этом сезоне, мы будем бороться за чемпионство.
— В эту команду, которая уже сложилась, вам труднее вливаться, чем в «Зенит», который в момент вашего перехода еще только перестраивался?
— Думаю, нет. Везде тяжело вливаться в коллектив. В большой команде всегда большая конкуренция. Приезжая в нее, ты знаешь, что от тебя хотят. На мой взгляд, ни один клуб не берет футболиста, если на него не рассчитывает.
— Вы пока выходите за «Краснодар» на замены в завершающих стадиях матчей. Насколько тяжело будет пробиться в основу со сложившимся годами костяком, где тренер не так часто проводит ротацию состава?
— Думаю, что время какое-то нужно. Все зависит в первую очередь от меня самого, а уже потом от тренера.
— Как оцените свой четырехлетний зарубежный опыт по десятибалльной шкале? Добились всего, чего хотели?
— Да. Я оцениваю этот период великолепно — 10 из 10. То, чего хотел достичь, я достиг. Очень хорошее время, которое я там провел. Я был счастлив.
— Этим летом ходили слухи, что главный тренер греческого АЕК Марко Николич хотел позвать к себе из ЦСКА Дмитрия Баринова, с которым работал в «Локомотиве». Если бы Дмитрий спросил вас, вы бы ему порекомендовали принять это предложение?
— Не знаю, он меня не спрашивал. Но для ребят в любом случае переход туда будет прогрессом. Потому что чемпионат Греции — это турнир, который на данный момент выше уровнем, чем РПЛ. Потому что греческие клубы играют в еврокубках, а «Олимпиакос» пару лет назад выиграл Лигу конференции. Уровень выше. Если мы сравниваем с командами, которые в РПЛ уровнем ниже «Краснодара» и «Спартака», то тут темпа никакого — все только набрасываются на судей. Но, по мне, судьи прекрасно отрабатывают каждый момент. Я смотрю все матчи и не понимаю, почему столько негатива в адрес арбитров. Судья ведь нужен для того, чтобы судить. И когда у тебя за первый тайм 30 фолов на две команды, он, конечно, должен свистеть и останавливать это. Иначе драка начнется.
— Кстати, судьи в России лучше или хуже, чем в Греции?
— У нас в России великолепные судьи. До того момента, как наш футбол отстранили от еврокубков, у нас были прекрасные арбитры, которые ездили на все турниры и работали на них. Вот вам и ответ. Другое дело, что их в 2022 году отстранили так же, как и наши команды. Поэтому сейчас сложнее сравнивать, но, на мой взгляд, судят в России хорошо.
— Как человек, который последние четыре года, в отличие от большинства других российских футболистов, имел еврокубковую практику, можете сказать, в чем в первую очередь прибавлять, когда нас вернут на международную арену?
— В скорости. Сейчас Лига Европы — это уровень Лиги чемпионов пятилетней давности.
— С вами за ПАОК играл Федор Чалов, который зимой ушел в аренду в турецкий «Кайсериспор». Что ему пока мешает закрепиться в Греции?
— Ничего не мешает. Просто всему свое время. Слушайте, когда иностранец приезжает в Россию, все говорят, что ему нужно время для адаптации. Но когда наш парень уезжает, все на него набрасываются и говорят: «Ой, что-то у него не получается».
— У вас же сразу получилось в Греции, когда вы туда приехали.
— По-разному у всех бывает. Когда Халк приехал в «Зенит», у него тоже сразу получилось. Приехал Малком — ему два года понадобилось, чтобы адаптироваться к климату, пройти через травмы. В футболе по-разному бывает. Но это не значит, что у того же Феди нет нужного мастерства.
«Сперцян выбрал правильный путь — независимо от денег»
— Летом наделал шума переход Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. Вас удивило то, что игрок, которого многие отправляли в европейские чемпионаты, предпочел поехать на Ближний Восток?
— Абсолютно нет. Я думаю, что 99 процентов человек на его месте поступили бы так же.
— Вы тоже?
— Я думаю, даже ты выбрал бы это, поверь мне. Нет?
— Если у него там действительно зарплата около 6 миллионов евро, то за такие деньги — да.
— Ну тогда зачем спрашиваешь? Я считаю, что Сперцян выбрал правильный путь — независимо от денег. В Саудовской Аравии сейчас лига, которая сильнее, чем российская.
— Даже сильнее греческой?
— Ну да. Посмотрите, какие звезды играют в Саудовской Аравии.
— Это все-таки не гарантия хорошей командной игры. Греческие клубы хорошо выступают в еврокубках, один даже выиграли. Все равно у саудовцев сейчас чемпионат считаете более сильным?
— Да, подбор футболистов решает многое. Возможно, темп там не такой. Но я считаю чемпионат Саудовской Аравии очень хорошим. И оттуда Сперцян может вполне уехать в Европу. Другой вопрос: мог ли его «Краснодар» продать в Европу?
— Вы еще рассчитываете сыграть в еврокубках за российскую команду?
— Не знаю, сколько я еще планирую выступать. Но не думаю, что в ближайшие два-три года российские команды смогут играть в еврокубках. К сожалению.
— Вы исходите из каких-то разговоров или настроений внутри Европы в период, когда там играли?
— Просто из того, что вижу.
— Как в Греции относятся ко всему этому, если вам доводилось обсуждать данную тему внутри команды и вообще местного сообщества?
— В Греции к нам хорошо относятся. Нет никакого негатива.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0