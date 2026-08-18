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ЦСКА в большинстве проиграл «Акрону» в кубковом матче в Москве

Руслан Минаев

ЦСКА дома уступил «Акрону» в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 0:1.

На 9-й минуте гол забил Кевин Аревало. На 57-й минуте уругвайский нападающий получил красную карточку, оставив тольяттинцев вдесятером.

На 85-й минуте хозяева сравняли счет благодаря голу Матвея Кисляка, но главный судья Михаил Плиско отменил взятие ворот после вмешательства ВАР. В первом тайме арбитр также отменил вторую желтую карточку полузащитника «Акрона» Хетага Хосонова.

«Акрон» набрал 3 очка и занимает второе место в таблице группы D. ЦСКА с 2 очками — на третьей строчке.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
18 августа, 18:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:1
Акрон

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Кубок России
ФК Акрон
ФК ЦСКА (Москва)
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