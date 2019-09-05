Глушаков о друзьх-агентах Карреры: «Спартак» стал похож на яблоню, в которую залезли черви"

Полузащитник «Ахмата», экс-игрок «Спартака» Денис Глушаков ответил бывшему тренеру красно-белых Аттиле Мальфатти. Итальянский специалист, который вошел в штаб москвичей после чемпионского сезона-2016/17, назвал Глушакова средним игроком, который бы ничего не выиграл без Массимо Карреры.

— У каждого может быть свое мнение, но когда мы выиграли золото, он все же был не с нами, а в юношеской академии «Юве», — приводит championat.com слова Глушакова. — В играх важна статистика, пусть посмотрит количество моих игр за сборную, на чемпионате мира и Европы, проанализирует сколько в чемпионском сезоне Глушаков принес очков, а потом пусть повторит свои слова. Он вообще какое отношение имеет к чемпионству, где он тогда был? А вот заслуга Массимо, безусловно, была огромной. Но, повторю, важна и команда футболистов, костяк, чтобы все оставались единомышленниками. И этот коллектив жил бы и дальше, если бы его не разрушали и не подтачивали изнутри. «Спартак» стал похож на яблоню, которая перестала плодоносить из-за того, что в нее залезли черви.

Этим людям не отказываю в определенных профессиональных навыках. Просто роль агентов их перестала устраивать, им важно было все решать. Но если вы глобально занимаетесь командой, то должны четко подбирать игроков, которые и психологически, и по стилю подходят коллективу, и идеям тренера. А вы его покупаете, зная, что человек не будет играть — потом зарабатываете, сажаете на лавку и пытаетесь продать, чтобы купить новых. Есть оборот, деньги текут, вам хорошо, а выигрывает команда или нет — наплевать.

Это позиционируется, что я много взял на себя. А я был в ответе за коллектив, есть определенная роль капитана. Ведь, в конечном счете, за игру ругали бы не Карреру, а Глушакова, Комбарова, Реброва, Ещенко. Мы были ответственны за неудачи, нас было удобнее всего растоптать. Каррера в эти минуты оставался героем, а его друзья, вероятно, просто наслаждались финансовой стабильностью.

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