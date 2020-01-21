РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Семак прокомментировал ситуацию с переходом Кокорина из «Зенита» в «Сочи»

20:36
21 января. Доха. «Аль-Увайнах» — «Зенит» — 0:10. Александр Кокорин. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
21 января. Доха. «Аль-Увайнах» — «Зенит» — 0:10. Александр Кокорин. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Теги:

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы в товарищеском матче над катарской командой «Аль-Увайнах» (10:0) ответил на вопрос о будущем нападающего Александра Кокорина.

21&nbsp;января. Доха. &laquo;Аль-Увайнах&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 0:10. Нападающий Александр Кокорин (№9) вышел на&nbsp;поле с&nbsp;капитанской повязкой и&nbsp;оформил хет-трик в&nbsp;первом тайме.Ответ Кокорина: хет-трик за «Зенит». Казалось бы, при чем тут «Сочи»?

Во вторник утром ФК «Сочи» объявил об аренде 28-летнего форварда до конца сезона. Вечером Кокорин вывел «Зенит» на поле с капитанской повязкой и сделал хет-трик.

— Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию в целом и тот факт, что сегодня он вышел на поле с капитанской повязкой.

— Конечно, он был расстроен сегодняшними новостями, я с ним разговаривал. То, что сегодня он вышел играть — это доверие тренера. Мое отношение к нему не поменялось — это тот игрок, который может усилить нашу команду, тот футболист, который нам нужен. Он доказывает это на каждой тренировке и доказал в сегодняшнем матче. То, что сегодня он вышел на поле с капитанской повязкой, это доверие команды, прежде всего. Ребята хотели поддержать Александра, и я рад и горд за свою команду, за то, что они вместе с Сашей, мы все вместе с Сашей. А дальше — будем делать то, что должны делать.

— То, что он сегодня вышел с капитанской повязкой, сможет как-то повлиять на его будущее? В каком состоянии он сегодня находился?

— Конечно, неприятно было — ему и не только ему — услышать информацию, которая сегодня появилась, но мы все должны заниматься тем, чем мы занимаемся. Что касается его будущего здесь, то я не принимаю решения об этом, к большому сожалению. Как будет развиваться ситуация, сказать достаточно сложно.

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2020-01-21-sergey-semak-poluchilas-khoroshaya-trenirovka.htm

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир