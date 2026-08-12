Семак о будущем Дркушича в «Зените»: «Уходит или нет — вопрос открытый»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак во время ежегодной открытой тренировки в центре Санкт-Петербурга рассказал о том, почему на ней нет защитника Вани Дркушича.

Ранее появилась информация, что 26-летний словенец близок к переходу в ПАОК. Агент футболиста Младен Ратковица в комментарии для «СЭ» подтвердил интерес греческого клуба к защитнику.

— Мы не видим Ваню Дркушича на тренировке. Он уходит из «Зенита»?

— Он отсутствует по уважительной причине. По поводу того, уходит он или не уходит — вопрос открытый. На сегодняшний день он игрок нашей команды, — заявил Семак.

Дркушич выступает за «Зенит» с зимы 2025 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029-го.