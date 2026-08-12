Тренер «Зенита» Семак рассказал о ежегодной традиции проводить открытую тренировку в центре Санкт-Петербурга

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак во время ежегодной открытой тренировки в центре Санкт-Петербурга рассказал об этой традиции.



— Хорошая традиция для нас, для болельщиков. Мы стараемся каждый раз выбирать разные места, сегодня тренируемся рядом с Александринским театром. Нам провели большую экскурсию, это было познавательно.

«Зенит» с 6 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В 4-м туре чемпионата России команда сыграет с «Динамо».