Вратарь ЦСКА Акинфеев рассказал о восстановлении после травмы: «Не переживайте, все хорошо»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал журналистам о том, как проходит его восстановление после травмы.

40-летний вратарь получил повреждение 4 апреля в игре 23-го тура чемпионата России против «Акрона» (2:1).

— Как себя чувствуете?

— Чувствую себя хорошо. Вы увидите меня, когда выйду. Не переживайте, все хорошо.

ЦСКА с пятью очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В 4-м туре армейцы у себя дома сыграют с «Факелом». Матч состоится 15 августа.