Агент Дркушича подтвердил интерес ПАОК к игроку

Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Зенита» Вани Дркушича ответил «СЭ» на вопрос о возможном уходе футболиста в ПАОК.

Ранее о возможном трансфере сообщил «РБ Спорт».

«Могу подтвердить серьезный интерес ПАОК к Ване Дркушичу. Но уйдет ли он из «Зенита» или нет — вопрос. Нам нужно подождать и посмотреть, что будет дальше», — сказал Ратковица «СЭ».

26-летний Дркушич выступает за «Зенит» с зимы 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.