Fan ID введут на домашних матчах команд РПЛ в Кубке с 1 октября

Карту болельщика на домашних матчах команд РПЛ в FONBET Кубке России введут с 1 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства РФ на официальном интернет-портале правовой информации.

До этого Fan ID был необходим для прохода на игры РПЛ, финал Кубка России и матч за Суперкубок страны. Закон о введении паспорта болельщика для доступа на спортивные соревнования в России вступил в силу 1 июня 2022 года.

Ранее генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил «СЭ», что клуб был уведомлен о введении паспорта болельщика на матчах Кубка России.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max