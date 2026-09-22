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Fan ID введут на домашних матчах команд РПЛ в Кубке с 1 октября

Fan ID введут на домашних матчах команд РПЛ в Кубке с 1 октября

Алина Савинова
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Карту болельщика на домашних матчах команд РПЛ в FONBET Кубке России введут с 1 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства РФ на официальном интернет-портале правовой информации.

До этого Fan ID был необходим для прохода на игры РПЛ, финал Кубка России и матч за Суперкубок страны. Закон о введении паспорта болельщика для доступа на спортивные соревнования в России вступил в силу 1 июня 2022 года.

Ранее генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил «СЭ», что клуб был уведомлен о введении паспорта болельщика на матчах Кубка России.

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Источник: ТАСС
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Футбол
Кубок России
Fan ID (паспорт болельщика)
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