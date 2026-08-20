КДК РФС оштрафовал «Балтику» на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение в матче со «Спартаком»

КДК РФС оштрафовал четыре клуба по итогам матчей 4-го тура чемпионата России сезона-2026/27.

«Родина» оштрафована на 20 тысяч рублей, а «Ростов» — на 30 тысяч рублей в соответствии с частью 1 статьи 111 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 33 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента соревнования (пункт 12.16 регламента).

На «Зенит» и «Балтику» наложены штрафы по 20 тысяч рублей за иные нарушения регламента соревнования (пункт 6.6 технического регламента). Кроме этого, калининградский клуб оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды в домашнем матче со «Спартаком» (1:2) — четыре футболиста и два официальных лица клуба получили предупреждения в одной игре.