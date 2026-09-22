Газизов: «Мы в курсе введения Fan ID на матчах Кубка, приготовились к этому и не продавали билеты заранее»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» сообщил, что клуб был уведомлен о введении паспорта болельщика на матчах FONBET Кубка России.



«Мы в курсе введения Fan ID на матчах Кубка России. Мы приготовились к этому и не продавали билеты на игры Кубка. Потому что заранее примерно понимали, как будет и что у части болельщиков, которая планировала посетить Кубок, нет этого документа. О введении данного правила мы знали месяц назад», — сказал Газизов «СЭ».



Ранее, 22 сентября, инсайдер Иван Карпов сообщил, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о введении Fan ID на матчах FONBET Кубка России для команд РПЛ с 1 октября.

Закон о введении Fan ID для доступа на спортивные соревнования в России вступил в силу 1 июня 2022 года. Система работает на матчах РПЛ со второй половины сезона-2022/23.