Талалаев — о зимней паузе: «Для нас это тот перерыв, которого мы ждем»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал о планах на зимний перерыв.

— Долгий перерыв — это хорошо или плохо для вашей команды? И какое у вас отношение к осенне-зимнему формату чемпионата мира?

— Для нас это тот перерыв, которого мы ждем. Мы надеялись набрать очки за эти 5 матчей. Наш тренерский штаб отличается тем, что мы не играем много матчей. Работаем в таких 5-6 дневных недельных предсезонных циклах. Чем длиннее предсезонка, тем для нас лучше. Мы рассчитываем, что сможем изменить футболистов и функционально, и физически, и технико-тактически. Какого уровня это будут футболисты, зависит от возможностей клуба.

А чемпионат мира покажет, может быть, все вернется на круги своя.

— Кто будет заниматься в команде селекцией? Есть ли у вас определенный взгляд на то, какой должна быть селекция в зимнюю паузу?

— Селекцией в команде должны заниматься спортивный директор, президент, который отвечает за финансы, селекционный отдел и тренерский штаб. На данный момент пока не все должности в нашем клубе заполнены. За последние 10 лет в нашей практике были «Тамбов», «Пюник», «Химки» и «Ахмат» — я думаю, что мы хорошо справляемся с задачей, если нас слышат по вопросам комплектования футболистами, которые могут не только дать результат за короткий период и решить задачу, но и в дальнейшем прогрессировать на длительном промежутке времени.