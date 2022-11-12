Магкеев и Промес получили предупреждения после стычки

Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев и хавбек «Спартака» Квинси Промес получили предупреждения после стычки по ходу игры между командами в матче 17-го тура РПЛ.

В начале второго тайма футболист столкнулись в центре поля. После этого они обменялись несколькими фразами. Недовольный Магкеев подошел к Промесу и постарался боднуть соперника, но тот не стал отступать.

Накал страстей смогло погасить вмешательство других футболистов.

Александр Федоров, Фото «СЭ»