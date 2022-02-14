Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (5:0) в товарищеском матче.

«Когда у тебя большая группа очень молодых футболистов, которые находятся на просмотре, то игра как правило заканчивалась, когда были массовые замены, — приводит слова Слуцкого официальный сайт казанского клуба. — Сегодня у нас было две вынужденные замены по ходу первого тайма. Еще две замены были в перерыве. Еще пять замен было на 65-й минуте«.

По словам тренера, ему понравилось, что команда смогла сохранить рисунок игры.

«Понятно, что когда футболисты выходят на 65-й минуте при таком комфортном счете, при 4:0, это делать несколько легче, чем когда равный счет. Но не стоит эту игру переоценивать. На сборах все команды находятся в разном состоянии», — сказал он.

Встреча проходила в рамках зимнего тренировочного сбора в турецком Белеке.

В составе казанской команды хет-трик оформил Андерс Дрейер. Еще по одному мячу забили Хван Ин Бем и Георгий Зотов.

На третьем сборе, который продлится до 24 февраля, «Рубин» также проведет товарищеские игры с московскими «Динамо» (17 февраля) и ЦСКА (20 февраля), а также казахстанским «Тоболом» (21 февраля).