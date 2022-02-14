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Слуцкий — о 5:0 с «Крыльями»: «Не стоит эту игру переоценивать. На сборах все команды находятся в разном состоянии»

Слуцкий прокомментировал победу «Рубина» над «Крыльями Советов»
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (5:0) в товарищеском матче.

«Когда у тебя большая группа очень молодых футболистов, которые находятся на просмотре, то игра как правило заканчивалась, когда были массовые замены, — приводит слова Слуцкого официальный сайт казанского клуба. — Сегодня у нас было две вынужденные замены по ходу первого тайма. Еще две замены были в перерыве. Еще пять замен было на 65-й минуте«.

По словам тренера, ему понравилось, что команда смогла сохранить рисунок игры.

«Понятно, что когда футболисты выходят на 65-й минуте при таком комфортном счете, при 4:0, это делать несколько легче, чем когда равный счет. Но не стоит эту игру переоценивать. На сборах все команды находятся в разном состоянии», — сказал он.

Встреча проходила в рамках зимнего тренировочного сбора в турецком Белеке.

В составе казанской команды хет-трик оформил Андерс Дрейер. Еще по одному мячу забили Хван Ин Бем и Георгий Зотов.

На третьем сборе, который продлится до 24 февраля, «Рубин» также проведет товарищеские игры с московскими «Динамо» (17 февраля) и ЦСКА (20 февраля), а также казахстанским «Тоболом» (21 февраля).

Источник: https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-vpervye-za-sbory-imeli-dlinnuyu-oboymu
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ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
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 - : -
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