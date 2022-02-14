Слуцкий о хет-трике Дрейера в игре с «Крыльями»: «Он и в сезоне является лучшим бомбардиром»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал хет-трик нападающего команды Андерса Дрейера в товарищеском матче с «Крыльями Советов» (5:0).

«Когда игрок с такой высокой результативностью, здесь сложно еще что-то большее требовать, — приводит слова Слуцкого официальный сайт казанского клуба. — Он и в сезоне является лучшим бомбардиром и игроком с самой высокой статистикой. То, что Дрейер оказывается в голевых эпизодах и может их исполнить, не новость».

Встреча проходила в рамках зимнего тренировочного сбора в турецком Белеке.

В составе казанской команды помимо Дрейера еще по одному мячу забили Хван Ин Бем и Георгий Зотов.

На третьем сборе, который продлится до 24 февраля, «Рубин» также проведет товарищеские игры с московскими «Динамо» (17 февраля) и ЦСКА (20 февраля), а также казахстанским «Тоболом» (21 февраля).