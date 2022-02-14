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Сегодня, 19:29

Слуцкий: «У Самошникова перенапряжение группы приводящих мышц, Кварацхелию беспокоит колено»

Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о состоянии защитника Ильи Самошникова и полузащитника Хвичи Кварацхелия.

«У Самошникова перенапряжение группы приводящих мышц. Он еще перед игрой это говорил. Все-таки он очень много пропустил, и мы форсируем его подготовку. Эта замена в профилактических целях была.

Что касается Кварацхелии, то его беспокоит колено, из-за которого он тоже только вторую контрольную игру проводит. Это тот вид травмы — перманентный. Ее невозможно просто взять и вылечить в секунду. Очень многие футболисты на протяжении всей своей карьеры играют с болью и имеют проблемные суставы или связки. Здесь Кваре нужно научиться находиться в этом дискомфорте", — приводит слова Слуцкого официальный сайт клуба.

Сегодня, 14 февраля, «Рубин» обыграл «Крылья Советов» (5:0) в товарищеском матче на сборах в турецком Белеке.

На третьем сборе, который продлится до 24 февраля, «Рубин» также проведет товарищеские игры с московскими «Динамо» (17 февраля) и ЦСКА (20 февраля), а также казахстанским «Тоболом» (21 февраля).

Источник: https://rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-vpervye-za-sbory-imeli-dlinnuyu-oboymu
Илья Самошников
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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