Слуцкий: «У Самошникова перенапряжение группы приводящих мышц, Кварацхелию беспокоит колено»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о состоянии защитника Ильи Самошникова и полузащитника Хвичи Кварацхелия.

«У Самошникова перенапряжение группы приводящих мышц. Он еще перед игрой это говорил. Все-таки он очень много пропустил, и мы форсируем его подготовку. Эта замена в профилактических целях была.

Что касается Кварацхелии, то его беспокоит колено, из-за которого он тоже только вторую контрольную игру проводит. Это тот вид травмы — перманентный. Ее невозможно просто взять и вылечить в секунду. Очень многие футболисты на протяжении всей своей карьеры играют с болью и имеют проблемные суставы или связки. Здесь Кваре нужно научиться находиться в этом дискомфорте", — приводит слова Слуцкого официальный сайт клуба.

Сегодня, 14 февраля, «Рубин» обыграл «Крылья Советов» (5:0) в товарищеском матче на сборах в турецком Белеке.

На третьем сборе, который продлится до 24 февраля, «Рубин» также проведет товарищеские игры с московскими «Динамо» (17 февраля) и ЦСКА (20 февраля), а также казахстанским «Тоболом» (21 февраля).