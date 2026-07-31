Нападающий «Краснодара» Мозес перешел в «Левадиакос» на правах аренды

Вингер «Краснодара» Дэвид Кобнан Мозес проведет сезон-2026/27 в аренде в «Левадиакосе», сообщила пресс-служба греческого клуба.

Нигерийский футболист перешел в «Краснодар» в январе 2023 года. В сезоне-2025/26 он забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 16 матчах.

Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего игрока в 800 тысяч евро. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2028 года.