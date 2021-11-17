Гильерме перенесет операцию во время зимнего перерыва в РПЛ

По информации «РБ Спорт», вратарь «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме перенесет операцию после окончания первой части сезона Тинькофф РПЛ.

Источник указывает, что голкипер планирует перенести операцию на ахилле после окончания первой части сезона-2021/22 в чемпионате России. В таком случае вратарь пропустит примерно два месяца, но успеет вернуться до возобновления турнира.

35-летний Гильерме испытывает сильную боль в ахилловом сухожилии после каждой игры, из-за чего ему требуются один-два дня отдыха без нагрузок. Периодически голкиперу приходилось играть на уколах. В текущем сезоне он провел 17 матчей за «Локо» во всех турнирах и пропустил 17 мячей.