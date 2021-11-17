Бывший тренер «Спартака» Пилипчук возглавит «Химки»

Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук в ближайшее время возглавит «Химки», сообщает «Чемпионат».

По информации источника, Пилипчук покинет пост главного тренера «Олимпа-Долгопрудный» после игры 23-го тура Олимп-ФНЛ с «Торпедо», после чего начнет работу с химчанами.

Пилипчук входил в тренерский штаб «Спартака» с 2016 по 2018 год, в качестве ассистента Массимо Карреры он выигрывал с красно-белыми чемпионат России и Суперкубок страны.

Предыдущим главным тренером «Химок» был Игорь Черевченко, руководство клуба отправило специалиста в отставку 25 октября. После 14 туров Тинькофф РПЛ-2021/22 команда занимает 15-е место в турнирной таблице с 12 очками.