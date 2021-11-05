Геркус дал прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив»
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился ожиданиями от матча 14-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Локо».
«Спартак» будет пытаться с «Локо» сыграть дисциплинированно. И у него есть все шансы для этого. «Спартак» уже попробовал это сделать с сильным соперником. И они смогли! Способен ли «Локомотив» перестроиться — это вопрос к тренеру. «Спартак» насует «Локо», если команда не перестроится. В игре «Локомотива» есть изъян — у них нет завершения атаки. Они так и не могут понять, кто у них страйкер. Это и не Камано, и не Смолов, и не Лисакович», — сказал Геркус в эфире футбольного YouTube-канала «Спорт-Экспресс» «Вышли!».
Матч между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдет 7 ноября на «Открытие Банк Арене» в присутствии 30% зрителей от общей заполняемости стадиона при условии обязательного предъявления QR-кода о вакцинации.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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