Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился ожиданиями от матча 14-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Локо».

«Спартак» будет пытаться с «Локо» сыграть дисциплинированно. И у него есть все шансы для этого. «Спартак» уже попробовал это сделать с сильным соперником. И они смогли! Способен ли «Локомотив» перестроиться — это вопрос к тренеру. «Спартак» насует «Локо», если команда не перестроится. В игре «Локомотива» есть изъян — у них нет завершения атаки. Они так и не могут понять, кто у них страйкер. Это и не Камано, и не Смолов, и не Лисакович», — сказал Геркус в эфире футбольного YouTube-канала «Спорт-Экспресс» «Вышли!».

Матч между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдет 7 ноября на «Открытие Банк Арене» в присутствии 30% зрителей от общей заполняемости стадиона при условии обязательного предъявления QR-кода о вакцинации.